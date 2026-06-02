Mendoza tendrá en Ciudad y en el Valle de Uco dos hoteles de lujo Meliá Internacional

Meliá Hotels International es una de las empresas hoteleras más importantes de Hispanoamérica y ha comunicado que construirá dos nuevos hoteles de lujo en Mendoza . Se trata de los hoteles de lujo Meliá Mendoza y Meliá Collection Valle de Uco , ambos propiedad del Grupo Almarena, de España, con gran expansión en Argentina.

Los emprendimientos cinco estrellas quedarán listos en 2028 y la empresa asegura que se ha previsto que los hoteles "estén integrados a sus entornos naturales". Meliá asegura estar buscando destinos singulares y que Mendoza reunió todas las condiciones. Uno de los inversores fuertes de esta empresa es nada menos que el extenista Rafael Nadal .

Acerca de las ubicaciones, se sabe que el Meliá Mendoza estará ubicado en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza , "a escasos pasos de la Plaza Independencia, y contará con 140 habitaciones, restaurante, bar y espacios para reuniones", publica hoy la agencia alemana Dpa.

Por otro lado, acerca del llamado Meliá Collection Valle de Uco , se tratará de un hotel más íntimo y vinculado a la naturaleza, con "una experiencia más inmersiva, exclusiva y profundamente conectada con el enoturismo, el bienestar y la naturaleza. El activo dispondrá de de 110 habitaciones -incluidas 10 Branded Residences-, zona wellness, área infantil y una cuidada y diversa oferta gastronómica", revela la agencia.

La cadena de hoteles de lujo llega a Mendoza con dos apuestas muy fuertes. Foto Efe

Para el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, "Argentina es hoy uno de los mercados prioritarios" de crecimiento en América Latina". En este marco, Mendoza y su turismo del vino aparecen como objetivos de desarrollo prioritario.

Se sabe que Meliá en Argentina, hasta ahora, "cuenta con seis hoteles operativos dentro del territorio, de los cuales cuatro han abierto en los últimos dos años, y suma ya cinco nuevos proyectos adicionales en proceso de apertura, todos firmados en este mismo periodo".

La expansión de la cadena hotelera

Meliá, la empresa de España cuenta con importantes desarrollos en Argentina. En Buenos Aires, posee cuatro hoteles --Meliá Recoleta Plaza, Casa Lucía Meliá Collection, y los Affiliated by Meliá Almarena Madero Urbano y Almarena Puerto Retiro--, al que se suma en Misiones, el Gran Meliá Iguazú.

Ahora, además de los proyectos en Mendoza, según la agencia alemana, "en los próximos años continuará la expansión con aperturas en localizaciones como Ushuaia, donde debutará un hotel de Gran Meliá, o Bariloche, con un proyecto de Meliá Collection, ambos en el segmento del lujo. También se cuenta con la llegada de INNSiDE by Meliá a Costa del Este".