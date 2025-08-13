Rafael Nadal desembarcaría en Mendoza con su lujosa cadena de hoteles

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli confirmó que el extenista y empresario hotelero Rafael Nadal llegará al país con 7 hoteles de lujo de la cadena Meliá Hotels International y una de las ciudades elegida para hacer la inversión sería Mendoza .

“ Rafael Nadal desembarca en Argentina con un emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International. Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa Nadal, ahora en otra etapa de su vida”, anunció esta tarde Daniel Scioli en su cuenta oficial de “X”.

“Los 7 hoteles de su línea ZEL serán establecidos en distintos destinos maravillosos de nuestro país. Argentina, el mejor país del mundo”, agregó el exembajador de Argentina.

La inversión total para desarrollar los 7 hoteles de la cadena ZEL en el país se estima en 200 millones de dólares a lo largo de 5 años. Se trata de una propuesta de lujo inspirada en la vida de estilo mediterráneo.

Los hoteles ya están en España y República Dominicana. En el futuro próximo abrirá las puertas en México y otras regiones de Europa. Argentina es la apuesta en América Latina.

hotel rafael nadal Zel Mallorca

Mendoza estaría entre las elegidas

En total, Rafael Nadal abrirá 7 hoteles en 5 años y la idea es buscar destinos de alto impacto turístico y natural. Según trascendió en mayo -cuando se conocieron algunos detalles de la inversión-, el primer hotel estará en El Calafate y se espera terminarlo en 2026. Al año siguiente se abrirá el hotel en Bariloche y otro en Ushuaia. Se espera que la cadena se extienda por Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta.

panoramica mendoza nevada acceso (4).JPG La Ciudad de Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo serán los hoteles de Rafael Nadal

Los hoteles de la cadena ZEL se inspiran en la filosofía del “outdoor living”: espacios abiertos, materiales nobles, colores claros y un diseño que se integra al entorno. Rafael Nadal los describe como “un espacio para sentirse bien, activo y libre”.

En Argentina, se espera que los hoteles se orienten al turismo de naturaleza, con actividades como excursiones a glaciares, avistaje de fauna o recorridos por paisajes de montaña y selva.