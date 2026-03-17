Sin tope, el precio de la nafta se dispara en Mendoza y la Súper registró un récord

A raíz del conflicto bélico en Medio Oriente , donde el bloqueo de parte de Irán al estrecho de Ormuz ha disparado el precio del barril de petróleo a nivel mundial ; más la presión inflacionaria en nuestro país decisiones empresariales, la empresa de bandera YPF ha determinado día a día incrementos en los precios de los combustibles, que cada vez están más caros a nivel nacional y también en Mendoza.

Este martes, el precio del litro de nafta Súper de YPF rompió la barrera de los $1.800 y ya se vende a $1.829 el litro; mientras que la Diesel 500 ahora está a $1.926 .

En tanto, en el segmento premium de la empresa que dirige Horacio Marín, el litro de Infinia se encuentra a $2.000 y la Infinia Diesel a $2.014, también por litro.

Aumento del 4% en sólo una semana

La preocupación aumenta para lo que será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se conocerá en marzo, sobre todo porque la suba del combustible afecta a todo tipo de productos que se comercializan en todos los rubros.

Si bien los incrementos se han dado con potencia en los últimos meses (en 90 días la suba supera el 12% en las naftas), el dato de los últimos siete días son reveladores: solamente en una semana, el incremento de los combustibles ya llegó al 4%.

El martes pasado, la nafta Súper estaba a $1.759 y hoy a $1.829, lo que representa una suba del 4%. La Infinia pasó de $1.927 a $2.000, lo que es un 3,8% más, también en los últimos siete días.

La Diesel 500 se conseguía a $1.855, y ahora está en los $1.926; y la Infinia Diesel estaba a $1.950 y hoy en las pizarras de YPF está a $2.014.

Precios de la nafta en YPF