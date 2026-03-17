Guerra en Medio Oriente, día 18: qué pasó en las últimas horas en el conflicto entre Irán, Israel y EE.UU.

Este martes 17 de marzo, la escalada bélica en Medio Oriente sigue acrecentándose en el día número 18 de la guerra , desde los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

En este artículo, te contamos todo lo que pasó en las últimas horas, para que inicies el día con la información necesaria y, así, entender el conflicto.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este martes 17 que el Ejército israelí mató en ataques aéreos a Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, y a Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria.

Katz declaró que las Fuerzas de Defensa de Israel le confirmaron la muerte de Larijani en un ataque aéreo nocturno. Se trata del funcionario iraní de mayor rango en morir desde la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero, el mismo día en que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques conjuntos contra la República Islámica.

Sobre Gholamreza Soleimani, el ministro israelí sostuvo que también murió en un ataque de las FDI. El general comandaba la Basij, el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Más ataques iraníes

Por su parte, Irán lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra los objetivos estadounidenses e israelíes en Medio Oriente. En ese contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron este martes la detección de misiles balísticos disparados desde territorio iraní hacia Israel.

En un comunicado, las FDI señalaron que sus sistemas de defensa trabajaban para interceptar la amenaza y que el Comando del Frente Nacional había distribuido alertas anticipadas a teléfonos móviles en las zonas afectadas. Las autoridades llamaron a la población a refugiarse.

También este martes, las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos informaron que interceptaron diez misiles balísticos y 45 drones lanzados desde Irán. Los ataques provocaron el cierre breve del espacio aéreo de Dubái, uno de los principales centros de tránsito para viajes internacionales. En Abu Dabi, un hombre murió por restos de un misil interceptado, según la agencia France24.

En Irak, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad recibió el impacto de misiles y drones. Hasta el momento del reporte, la sede diplomática no había informado víctimas.

Mirá el video del ataque a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Irak

Mientras continuaban los ataques cruzados, un alto funcionario iraní citado por Reuters aseguró que el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, rechazó propuestas de dos mediadores orientadas a reducir las tensiones y establecer un alto el fuego. De acuerdo con esa fuente, que habló bajo condición de anonimato, el hijo del recientemente asesinado líder, Alí Jamenei, sostuvo que la paz llegaría “solo cuando Estados Unidos e Israel se hayan rendido, hayan aceptado su derrota y hayan indemnizado a Irán”.

Israel mantuvo además su ofensiva sobre otros frentes. Tras el ataque atribuido a la muerte de Larijani, las FDI llevaron a cabo una operación terrestre en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, en Líbano. El Ejército israelí indicó que realiza ataques en todo el país contra infraestructura y personal de Hezbolá.

Irán amenazó a Javier Milei

En las últimas horas del lunes, trascendió un fuerte mensaje de advertencia desde Teherán hacia la Argentina. En un artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” y firmado por Saleh Abidi Maleki, el gobierno iraní acusó al presidente Javier Milei de haber “cruzado una línea roja” luego de que el mandatario argentino declarara días atrás que la República Islámica es enemiga de Argentina.

La advertencia apareció en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán ante la comunidad internacional.