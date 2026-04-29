Impactante: un hombre en India murió electrocutado tras tocar un cable con una bandera en pleno festejo.

La tragedia se apoderó de una celebración en la India cuando un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba participando de los festejos arriba de un colectivo sin techo que hacía un recorrido por el pueblo.

El momento de la tragedia en la India

India Hombre Muere Electrocutado X: @xalertnow

Siguiendo las imágenes que dieron la vuelta el mundo en las redes, la víctima se encontraba flameando de un lado a otro una bandera hecha con un palo metálico desde el cual se sostenía el objeto. Sin embargo, en cuanto el vehículo sobre el cual se encontraba el joven dobla en una esquina, el metal hizo contacto con uno de los cables en el trazado eléctrico y, en cuestión de segundos, la violenta descarga hizo que el hombre quedara inmovilizado sin posibilidad de reaccionar.