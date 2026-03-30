Crónica de una tragedia anunciada en las aulas: alertas ignoradas y un desenlace fatal

Un país conmocionado. Un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela de Santa Fe , mató a tiros a un adolescente de 13 años e hirió a otros dos jóvenes . El hecho ocurrió pasadas las 7 de este lunes, cuando los estudiantes se encontraban en un patio interno para izar la bandera y dar inicio a la jornada escolar.

Un hecho estremecedor que vuelve a poner en foco una problemática cada vez más preocupante: la violencia entre chicos crece de manera sostenida y, desde hace tiempo, distintas señales venían anticipando que una tragedia de estas características podía ocurrir.

Uno de los casos más recientes fue en La Paz, Mendoza. El 11 de septiembre de 2025, una alumna de 14 años fue con un arma a la escuela, disparó al aire en al menos tres oportunidades y se atrincheró en la institución educativa. Tras cinco horas de negociación, la adolescente entregó el revólver.

Afortunadamente, ningún estudiante de la escuela Marcelino Blanco resultó herido. Sin embargo, luego del hecho, la salud mental de los jóvenes argentinos quedó una vez más en el centro de la escena.

"Estos episodios no son fruto del azar. Se inscriben en lo que podemos llamar la criminología de lo posible: la violencia ocurre porque el arma está disponible y porque las señales previas no fueron detectadas. No hay crimen organizado detrás ni beneficio económico. Hay adolescentes en conflicto que encuentran en un arma la forma de amplificar su furia", explicó en aquel entonces Enrique De Rosa Alabaster , psiquiatra forense y presidente de la Asociación Argentina de Victimología.

Si bien el experto destacó este hecho como una advertencia, las acciones parecen no ser suficientes: "No se trata de clausurar el episodio como una anécdota policial, sino de leerlo como una advertencia. Porque mientras no entendamos que estos hechos son síntomas de un malestar colectivo, los jóvenes seguirán gritando su desesperación de la manera más brutal: con un arma en las manos", dijo.

Crónica de lo anticipado

En diálogo con MDZ, Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la UCA, aseguró que la tragedia ocurrida en Santa Fe es una crónica de lo anticipado.

"Se podía prever. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Desde hace tiempo venimos hablando de la prevención. Porque se toma la violencia como una enfermedad social, y cuando se enferma el tejido social y siempre los perjudicados son siempre la parte más débil, en este caso los chicos, que son los que aprenden la violencia de su entorno", expresó.

Por su parte, el experto pidió no hablar de protocolos, ya que los protocolos son la última parte de un proceso que comienza en la prevención: "Hay que pensar en qué vamos a hacer para que no pase, porque todo empieza con un conflicto que luego puede escalar a situaciones de violencia. Ahí es en donde hay que estar presentes, hay que saber mirar y reconocer dónde puede haber un problema".

A pesar de que resta conocer detalles sobre lo ocurrido en Santa Fe, los docentes del establecimiento educativo aseguraron que el agresor "era buen alumno y no tenía problemas de conducta. Sin embargo, Castro Santander afirmó que siempre hay señales previas.

"En estos casos hay señales. Decir que era un chico bueno o que no molestaba en realidad no dice nada, porque están aquellos que son más demostrativos, que vos los ves, reconocés, peste chico tal vez era invisible", sumó.

Violencia en las aulas

Según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, un investigación en alumnos de 15 años arrojó que poco menos del 50% de los chicos afirmó ser agredido físicamente por sus compañeros varias veces al mes o incluso varias veces por semana.

Además, un 36% de los jóvenes consultados confirmó haberse sentido discriminado en la escuela. El motivo más frecuente de discriminación es el aspecto físico, seguido por los intereses y la orientación sexual.

bullying escolar La violencia en las aulas de Argentina es un fenómeno preocupante y en aumento. Shutterstock

Ante el panorama descripto, Castro Santander aseguró que Argentina necesita un programa integral de gestión de clima social o de clima de convivencia escolar, que tiene que ser tan amplio como la cantidad de situaciones que se puedan presentar en el ámbito escolar.

"Todo esto necesita prevención para no tener que salir de manera reactiva a curar lo que ya pasó. Lo que le falta a la escuela es un programa integral de convivencia escolar. Un programa que sea probado y que realmente sea eficaz", remarcó.

"Seguimos preocupados por el aprendizaje de Lengua, de Matemática, que está muy bien, pero no nos tenemos que olvidar que hay un clima que favorece el aprendizaje", concluyó.

Tragedia en las aulas

En mayo de 1997, fue el primer hecho: un estudiante de 14 años robó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y mató a un compañero. Lo sucedido en Buenos Aires marcó un hecho inédito no solo en Argentina sino en América Latina.

Tres años después, se registró el segundo caso. En agosto del año 2000, un alumno de 19 años fue con un revólver a la escuela e hirió a dos compañeros; uno de ellos murió dos días después.

Otra de las tragedias educativas más recordadas es la mascare en el colegio Carmen de Patagones, cuando el 28 de septiembre de 2004 un joven de 15 años fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia del tiroteo, tres alumnos murieron y otros cinco resultaron heridos.

Según relataron los testigos, el joven disparó hasta vaciar el cargador. Luego, salió al pasillo y cargó el arma. Fue uno de sus amigos quien logró quitarle el arma al atacante. Finalmente, el joven fue detenido y quedó internado en un centro psiquiátrico juvenil, mientras que su padre fue condenado a 45 días de prisión por negligencia.

Luego de años sin ataques letales en las aulas de Argentina, volvieron los hechos violentos. Entre diferentes episodios, en abril de 2025, un grupo de estudiantes organizó un plan de tiroteo, con referencias a armas disponibles. Tras una denuncia de padres en la Justicia, hubo medidas de restricción y allanamientos.

Otro de los hechos destacados fue el ya mencionado, cuando en septiembre, una joven mendocina ingresó a la escuela con una pistola perteneciente a su padre, integrante de la Policía de San Luis, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante horas en el establecimiento.