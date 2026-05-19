Tragedia en las Maldivas: las hipótesis que revelarían cómo murieron los buzos en la "Cueva del Tiburón"

El fatídico accidente, ocurrido el pasado 14 de mayo en las Islas Maldivas , se cobró la vida de un equipo de científicos italianos que realizaba estudios sobre biodiversidad marina en el atolón de Vaavu. Las víctimas fueron identificadas como la ecóloga Monica Montefalcone , su hija Giorgia Sommacal , los biólogos Federico Gualtieri y Muriel Oddenino , y el instructor de buceo Gianluca Benedetti .

La gravedad de la situación escaló en las últimas horas tras confirmarse el fallecimiento de una sexta persona : el sargento militar Mohamed Mahudhee, quien sufrió un cuadro severo de descompresión mientras intentaba rescatar al grupo.

Hasta el momento, solo el cuerpo de Benedetti pudo ser extraído del mar, localizado cerca de la entrada. Los restos de los otros cuatro investigadores ya fueron divisados de forma conjunta en el tercer tramo de la denominada Cueva del Tiburón , en cercanías de la isla de Alimathà. Las autoridades del país asiático dispusieron operativos especiales de alta complejidad para intentar recuperarlos, paso previo a las autopsias que determinarán científicamente la causa biológica de las muertes.

A la espera de las pericias oficiales a los equipos y tanques de oxígeno, investigadores y especialistas en buceo técnico coinciden en señalar que los científicos asumieron riesgos extremos al adentrarse en una estructura confinada superando ampliamente el límite de 30 metros permitido en las Maldivas. Las conjeturas principales apuntan a:

Una de las hipótesis con mayor peso técnico se vincula a la desorientación provocada por la pérdida repentina de visibilidad dentro de la cueva. Al ingresar a los estrechos túneles submarinos, las fuertes corrientes del Océano Índico podrían haber removido bruscamente la arena y los sedimentos del fondo marino. En entornos completamente cerrados, este fenómeno es capaz de anular la visión en cuestión de segundos, lo que genera una pérdida total de las referencias físicas y espaciales necesarias para identificar y alcanzar la salida de la caverna.

A este escenario de oscuridad total se le suma la posibilidad de que se haya desatado una situación de pánico colectivo entre los investigadores. Los peritos evalúan si un inconveniente inicial en los equipos o en la estabilidad de uno de los integrantes del grupo provocó una reacción de estrés grupal incontrolable. En espacios tan reducidos, el miedo altera drásticamente el ritmo respiratorio de las personas, lo que multiplica de forma exponencial el consumo de aire de reserva en los tanques y acelera drásticamente el desenlace por ahogamiento.

buzos islas maldivas Gentileza

Por otra parte, los especialistas analizan si existieron fallas críticas en la mezcla de gases respiratorios utilizada en los tanques, lo que podría haber causado un cuadro de intoxicación. Se investiga minuciosamente si las botellas contaban con las proporciones exactas de oxígeno, nitrógeno y helio —mezcla conocida como Trimix— que se requieren de forma obligatoria para descender a más de 50 o 60 metros. Una carga incorrecta a esa profundidad puede desencadenar narcosis de nitrógeno o toxicidad por oxígeno, patologías que anulan las capacidades cognitivas y los reflejos de cualquier buzo.

Finalmente, la investigación preliminar pone la lupa sobre la falta de entrenamiento específico y certificaciones para el buceo en cavernas por parte del contingente italiano. Si bien los cinco fallecidos poseían una vasta trayectoria en el agua y una reconocida experiencia en el ámbito académico, adentrarse en cuevas oscuras y confinadas representa una de las disciplinas más técnicas y riesgosas del mundo. Este tipo de inmersión exige protocolos de seguridad autónomos extremadamente rigurosos que, según los indicios actuales, no se habrían cumplido de la forma adecuada.

El gobierno local ya suspendió la licencia de la embarcación "Duque de York", que trasladó al contingente, y mantiene abierta una causa penal para esclarecer las responsabilidades logísticas de una excursión científica que mutó en una catástrofe sin precedentes.