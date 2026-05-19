Una científica argentina fue premiada por la ONU por su trabajo sobre la sequía

La científica de Argentina Raquel Chan ha sido distinguida este martes como una de las cinco ganadoras de los Premios Internacionales L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia 2026, en una edición que celebra a investigadoras pioneras de distintas regiones del mundo y marca el 28 aniversario del programa.

Representante de América Latina y Caribe, la distinción a Chan, referente de la biotecnología agrícola en Argentina, subrayó sus aportes al desarrollo de cultivos más resistentes a la sequía mediante la identificación de genes y mecanismos biológicos aplicados al mejoramiento del trigo, maíz, arroz y soja, con impacto directo en la seguridad alimentaria mundial, informó la Unesco, órgano de la ONU .

Las otras laureadas de esta edición son la sudafricana Liesl Zühlke, representante de las regiones de África y los Estados Árabes, distinguida por sus avances en el tratamiento de cardiopatías infantiles vinculadas a la pobreza y las desigualdades sanitarias; y la australiana Felice Jacka, representante de Asia y el Pacífico, reconocida por fundar la psiquiatría nutricional y demostrar la relación entre alimentación y salud mental.

La lista la completan la británica Sarah A. Teichmann, representante de Europa, premiada por sus investigaciones en biología de célula única y sus aportes a la medicina de precisión; y la estadounidense Gordana Vunjak-Novakovic, representante de América del Norte, reconocida por sus avances en ingeniería de tejidos y el desarrollo de modelos biológicos para la medicina regenerativa.

La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación L'Oréal en París destacaron el impacto global de las cinco laureadas en áreas clave como la salud, la biotecnología, la ingeniería de tejidos y la seguridad alimentaria.

laboratorio ciencia Stanford Los laboratorios de Stanford, en Estados Unidos, centro del trabajo realizado. Foto: Efe. La científica argentina fue distinguida junto a otras mujeres investigadoras. Foto: Efe

"Estas cinco laureadas son una fuente de inspiración para sus pares y para los millones de jóvenes que, a su vez, seguirán sus pasos", declaró el director general de la Unesco, Jaled Al Anani, al subrayar que en "un mundo en el que la ciencia nunca ha sido tan esencial, no podemos permitirnos descuidar la mitad de los talentos de la humanidad".

Científicas de excelencia

El programa, que celebra más de dos décadas de trayectoria, reconoce a científicas de excelencia seleccionadas entre un número récord de 504 candidaturas provenientes de 89 países, y busca visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia frente a su persistente subrepresentación global, según la Unesco.

"Al alcanzar el hito de 5.000 investigadoras apoyadas en todo el mundo y al renovar nuestra histórica asociación con la Unesco, nos movilizamos más que nunca para defender el puesto de las mujeres en la ciencia", declaró por su parte el presidente de la Fundación L’Oréal, Jean-Paul Agon.

Video: Raquel Chan, sobre la ciencia en Argentina

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Efe.