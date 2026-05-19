Giro geopolítico: Trump afirma que hay una "muy buena posibilidad" de un acuerdo de paz con Irán

Tras semanas de negociaciones estancadas y un peligroso incremento de la hostilidad en la región, la diplomacia internacional respira un alivio temporal. El presidente Donald Trump confirmó este lunes por la noche un freno de último momento en la escalada bélica, luego de que el gobierno iraní enviara un pliego de condiciones a la Casa Blanca para destrabar el conflicto.

El mandatario detalló el alcance de la orden enviada a las Fuerzas Armadas estadounidenses y fue categórico respecto a la posición de Washington en las próximas horas:

“No llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, pero también les hemos ordenado que estén preparados para lanzar un asalto total y a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable” , sentenció Trump ante la cúpula del Ejército de los Estados Unidos.

A pesar de la advertencia militar, el líder republicano se mostró inusualmente optimista respecto al futuro de las conversaciones y manifestó que ahora existe una “muy buena posibilidad” de sellar un pacto que limite de manera efectiva el desarrollo y el programa nuclear iraní.

Las exigencias de Irán: fin de las sanciones y retiro de tropas

Por su parte, el régimen de Teherán hizo públicos los términos de la propuesta enviada a los Estados Unidos a través de sus canales oficiales. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, fue el encargado de detallar las condiciones indispensables que exige su país para avanzar firmemente hacia un pacto de paz duradero.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA, el documento entregado a Washington contempla un abanico de demandas económicas, soberanas y militares:

Levantamiento de sanciones: El cese inmediato de los bloqueos económicos vigentes contra la economía de Teherán.

Fondos congelados: La liberación de todos los activos financieros iraníes retenidos en el exterior bajo mandatos estadounidenses.

Bloqueo marítimo: El fin de las restricciones a la navegación y el comercio que asfixian los puertos del país.

Retirada militar: El repliegue de las fuerzas navales y terrestres de los Estados Unidos apostadas en zonas fronterizas y áreas cercanas a Irán.

Fin de la guerra regional: El cese de las hostilidades en todos los frentes abiertos del conflicto en Medio Oriente, incluyendo explícitamente el territorio del Líbano .

Indemnizaciones: Compensaciones económicas destinadas a cubrir los daños materiales y la destrucción provocada por el desarrollo de la guerra.

El inicio de este acercamiento abre una ventana de tiempo crítica para los negociadores de ambas potencias. Mientras los equipos diplomáticos evalúan la viabilidad de los puntos presentados por el canciller Gharibabadi, los ojos del mundo se posan sobre el Pentágono, que mantiene los sistemas de ataque calibrados a la espera de una resolución definitiva.