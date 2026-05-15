Taiwán respira: Donald Trump y Xi Jinping no hablaron sobre el destino de la isla
Taiwán agradece a Estados Unidos su apoyo tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín. China reclama la soberanía sobre esa isla.
El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció este viernes a Estados Unidos sus "reiteradas declaraciones de apoyo" tras la visita del presidente Donald Trump a Pekín, en la que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó que la política de Washington hacia la isla no ha cambiado.
En pocas palabras
- Taiwán agradece el apoyo de Estados Unidos tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump.
- El canciller taiwanés subrayó la cooperación con EE.UU. y la autodefensa ante China.
- Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta la fuerza para su reunificación.
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés, Lin subrayó que seguirán fortaleciendo sus capacidades de autodefensa y cooperando con Estados Unidos, a quien valoró su "énfasis en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".
También advirtió de que aeronaves y buques del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) continúan operando en torno al estrecho y señaló que Pekín "representa un riesgo importante para la paz y la estabilidad regional".
Taiwán fuera de la agenda de la cumbre
El comunicado llega a raíz de las declaraciones de Rubio, quien en una entrevista este jueves con NBC desde la capital china aseguró que la posición de la Casa Blanca respecto a Taiwán no ha cambiado tras la reunión de Trump con su homólogo chino, Xi Jinping.
"La política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy", afirmó Rubio.
El Gobierno de China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y busca la "reunificación", idealmente pacífica pero sin descartar el uso de la fuerza.
Estados Unidos, garantía para Taiwán
Desde hace más de siete décadas, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.
Tras su reunión con Donald Trump, Xi Jinping advirtió sobre el riesgo de "choque" o incluso "conflicto" si se gestiona mal la cuestión de Taiwán. Efe