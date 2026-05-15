La aduladora frase de Donald Trump a Xi Jinping en su viaje a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este viernes que su visita de Estado a China fue “muy exitosa” e “inolvidable”, luego de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping , en la residencia de la cúpula del Partido Comunista Chino, en Zhongnanhai, Pekín.

Según la agencia estatal Xinhua, Trump sostuvo que ambas partes alcanzaron “una serie de consensos importantes”, lograron “múltiples acuerdos” y resolvieron “no pocos problemas”. Asimismo, el mandatario estadounidense consideró que esos resultados son beneficiosos para los dos países y para el mundo.

El líder republicano definió a Xi como un “viejo amigo” y señaló que las relaciones entre Estados Unidos y China son “muy importantes” y “sin duda serán cada vez mejores”. También expresó su deseo de mantener una comunicación “sincera y profunda” con el mandatario chino y manifestó su expectativa de recibirlo en Washington.

Xi Jinping y Donald Trump encabezaron en Pekín una reunión clave para la relación entre las dos principales economías del mundo.

Xi, por su parte, calificó la visita como “histórica” y “emblemática”. De acuerdo con la información difundida por medios estatales chinos, el presidente chino sostuvo que ambos fijaron una nueva orientación para los vínculos bilaterales, basada en una “relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos”.

El adulador mensaje de Donald Trump a Xi Jinping que se hizo viral

Donald Trump se mostró adulador ante Xi Jinping

Tras la reunión del jueves, trascendió un fragmento del mensaje del mandatario estadounidense hacia Xi Jinping, en el que elogió su gestión en China. “Usted es un gran líder. Se lo digo a todo el mundo”, dijo Trump, confesando su admiración hacia él por controlar “poderosamente” a una nación de 1.400 millones de personas.

“Traje conmigo a los 30 líderes empresariales más poderosos del mundo y todos aceptaron venir. No mandé al segundo de a bordo ni al vicepresidente. Quería al número uno de cada imperio: Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk. Los mejores del planeta están aquí, justo delante de ti”, expresó el líder republicano ante Xi Jinping.

Luego, remató: “Hoy están aquí para rendirle respeto a ti y a China. Vienen con ganas de hacer negocios, invertir y construir. De nuestra parte, le pido que sea cien por ciento recíproco. Por favor”.

De qué hablaron Donald Trump y Xi Jinping

La agenda estuvo marcada por la tregua comercial pactada en octubre pasado en Busan, las conversaciones sobre Irán y el estrecho de Ormuz, los intercambios sobre Ucrania, Oriente Medio y la península coreana, y las tensiones por Taiwán.

Ese último punto apareció como el principal foco de fricción entre los dos gobiernos. Tras la reunión del jueves, China informó que Xi advirtió a Trump que un manejo inadecuado del asunto taiwanés podría empujar a ambos países a un “conflicto”. En tanto, Trump no abordó ese tema en la entrevista con Fox News realizada durante su paso por la capital china.

La cumbre tuvo además la presencia de grandes empresarios estadounidenses en el entorno de las conversaciones. Entre ellos estuvieron Elon Musk, de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia; y Tim Cook, de Apple.