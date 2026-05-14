El curioso truco de China para permitir el ingreso de Marco Rubio pese a las sanciones

El Secretario de Estado Marco Rubio formó parte de la comitiva que acompañó al presidente Donald Trump en su visita oficial a China este miércoles a pesar de que todavía posee una sanción del gobierno chino impuesta en 2020. Frente a esto, los funcionarios chinos realizaron una maniobra diplomática que le permitió la entrada al país al modificar de forma oficial la transliteración de su apellido.

“China lo ha hecho mediante un truco: su nombre aparece escrito de forma diferente en los documentos oficiales de esta visita”, expresó el periodista de Al Jazeera Alan Fisher.

La solución lingüística que utilizó el gobierno de la República Popular para permitir la entrada del Secretario de Estado , quien fue sancionado dos veces en el momento en que ocupaba el lugar de senador en el Congreso estadounidense, se basó en la transcripción de la primera sílaba de su apellido con un carácter chino diferente: "lu".

Al cambiar su nombre a "Marco Lu", Pekín lo habilitó a ingresar pero sin levantar las sanciones, dejando la posibilidad a que se apliquen en un futuro. La maniobra comenzó poco antes de que Rubio asumiera como Secretario de Estado en enero de 2025, cuando tanto el gobierno chino como los medios de comunicación oficiales empezaron a transcribir el apellido del funcionario con un carácter chino distinto.

El 16 de marzo, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Lin Jian estableció que “las sanciones de China iban dirigidas a las palabras y acciones del Sr. Rubio con respecto a China durante su mandato en el Senado de los Estados Unidos”, y que el gobierno chino estaba dispuesto a suavizar las sanciones contra Rubio si viajaba con Trump a una cumbre en Pekín.

Por qué China sancionó a Rubio

Durante su etapa como senador por Florida desde 2019 hasta su nominación para unirse a la administración Trump, China sancionó dos veces a Rubio en 2020 por expresarse contra la represión de Pekín en Hong Kong, antigua colonia de Gran Bretaña que pide menor injerencia del gobierno chino.

Además, en otra oportunidad el legislador anticomunista criticó duramente los supuestos abusos de China contra los uigur, una minoría ubicada en Xinjiang (un territorio autónomo en el noroeste de China) y mayormente musulmana.

Además, el entonces senador fue uno de los principales impulsores de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, aprobada por el Congreso estadounidense en 2021. La normativa obliga a las empresas a demostrar que los productos importados desde Xinjiang no fueron elaborados mediante trabajo forzado.

En aquel momento, Rubio sostuvo que muchas compañías ya habían comenzado a revisar sus cadenas de suministro y advirtió que aquellas que no lo hicieran no podrían seguir “convirtiendo a los estadounidenses en cómplices involuntarios de atrocidades y genocidio”.