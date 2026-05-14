Otra vez, Estados Unidos deja a la poderosa OTAN al borde del abismo

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , ha vuelto a cuestionar la utilidad de la OTAN para Washington, después de poner como ejemplo el veto "atroz" de España al uso de las bases militares para lanzar el ataque militar contra Irán, aunque ha reivindicado la cooperación de países como Portugal y otros aliados del este de Europa.

"Una de las razones por las que apoyé a la OTAN fue porque nos daba derechos de uso de bases militares. Nos permitía tener bases en Europa que podíamos utilizar en una contingencia y realmente proteger nuestros intereses nacionales en Oriente Próximo o en África", ha asegurado en declaraciones a la cadena estadounidense Fox News en el marco de su viaje a China junto al presidente estadounidense, Donald Trump .

En este punto ha señalado la posición de España, que rechazó el uso de las bases estadounidenses en la península para lanzar el ataque contra Irán. "Cuando los socios de la OTAN te niegan el uso de esas bases, como nos está siendo negado por España, por ejemplo, ¿cuál es entonces el propósito de la alianza? Ese es el problema", ha avisado.

Marco Rubio, en cambio, ha señalado que otros países de la OTAN sí fueron cooperativos con Washington, como Portugal.

"Dijeron que sí antes incluso de que les explicáramos cuál era la pregunta", ha dicho, para subrayar que también Polonia, Rumanía, Bulgaria y "otros" han ayudado a Estados Unidos , para recalcar que en cambio España ha sido "atroz" y "verdaderamente horrible" en su postura hacia Estados Unidos .

La OTAN es la mayor alianza bélica del planeta. Foto: Nato. Estados Unidos duda de la OTAN, la mayor alianza bélica del planeta. Foto: Nato

"Por eso creo que hay preguntas muy legítimas que hacer sobre la OTAN. Y esas preguntas son: ¿cuál es el propósito?, ¿Cuales son los beneficios para nosotros de estos derechos de uso de bases si, en un momento de conflicto como el que hemos tenido con Irán, pueden negarnos el uso de esas bases?", ha indicado, para proseguir que Washington se plantea su presencia en Europa.

"¿Para qué estamos allí? ¿Solo para protegerlos a ellos, pero no para defender nuestros intereses nacionales?", ha incidido.

Retiro de tropas

Estas declaraciones ahondan en el recelo expresado por Trump sobre la Alianza Atlántica tras la negativa de los socios europeos a secundar la guerra en Irán. "No necesitamos a la OTAN", ha llegado a declarar esta misma semana.

La Administración norteamericana sopesa la retirada de 5.000 efectivos estadounidenses desplegados en suelo alemán, un paso que abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente.

De lado de la OTAN, el secretario general, Mark Rutte, ha evitado entrar a estas polémicas insistiendo, pese a los ataques reiterado de Estados Unidos, que es "extremadamente optimista" con el futuro de la organización y alegado el aumento del gasto en Defensa en el seno de la OTAN hasta el 2%, siguiendo las demandas de Estados Unidos. Dpa