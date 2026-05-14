Estados Unidos: ciudadanos de Miami se unen y demandan a Donald Trump

Un grupo de residentes de la ciudad de Miami ha presentado una demanda contra el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , y el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis , por una supuesta violación de la Constitución al planear la construcción de una biblioteca en un terreno cedido para ello.

La transferencia de este terreno, que los ciudadanos en cuestión consideran de "gran valor" y que se encuentra en el centro de la ciudad, supone, según la demanda, un acto "inconstitucional" , tal y como ha informado el diario estadounidense 'Politico'.

La demanda indica que se trata de una violación de la Cláusula de Emolumentos Domésticos, una disposición constitucional que prohíbe al presidente del país aceptar regalos, pagos y otros beneficios de entidades estatales, federales o extranjeras al margen de su salario oficial.

"La cláusula de emolumentos internos se adoptó para garantizar la lealtad incondicional del presidente a los intereses de la nación estadounidense en su conjunto, impidiendo que los estados individuales le otorgaran regalos y otros beneficios con la esperanza de obtener un trato favorable a cambio ", afirma la demanda, que cuenta con 57 páginas.

El texto argumenta que, como resultado de la conducta de los acusados, "otros estados se han visto obligados a entrar en una carrera en la que deben competir con Florida para prodigar regalos al presidente o temer ser perjudicados injustamente, el escenario preciso que la Cláusula de Emolumentos Domésticos busca evitar".

Desde la Casa Blanca han afirmado que el presidente Trump es "uno de los más transcendentales y exitosos de la historia del país". "Es un líder que ha luchado incansablemente por ayudar a los hombres y mujeres olvidados de este país y por hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", ha asegurado Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca.

El sitio incluye un rascacielos

"La Biblioteca Presidencial Trump será uno de los edificios más magníficos del mundo y un testimonio vivo del impacto imborrable que el presidente Trump ha tenido en Estados Unidos y su gente", ha añadido.

El terreno en cuestión incluye un rascacielos situado y ha sido transferido por el Miami Dade College a las autoridades estatales.

Posteriormente, ha sido cedido a la fundación de la biblioteca creada por el propio Trump. Se estima que el valor del inmueble es de unos 66 millones de dólares (56,3 millones de euros), aunque podría alcanzar los 360 millones (unos 307 millones de euros). Dpa