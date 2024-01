Por qué Ron DeSantis abandonó la carrera presidencial de Estados Unidos y apoya a Donald Trump

Tras meses con una campaña en caída libre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó este domingo la carrera por la nominación presidencial del partido republicano, allanando todavía más el camino al expresidente Donald Trump, quien parece un rival imbatible, en las presidenciales de Estados Unidos.

Con la retirada de DeSantis, la única que queda enfrentada a Trump en la contienda interna es la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, cuya prueba de fuego, y quizás última oportunidad, será el próximo martes en las primarias clave de Nuevo Hampshire.

DeSantis, gobernador del llamado 'estado del sol' desde 2019 y miembro del ala ultraconservadora de los republicanos, lanzó su campaña presidencial en mayo del año pasado cuando las encuestas lo situaban como el único capaz de batir a Trump en las primarias.

Sin embargo, tras una campaña errática y con muchas dificultades para distinguirse del radicalismo del magnate neoyorquino, sus posibilidades se fueron desinflando a marchas forzada hasta que hoy decidió tirar la toalla.

En las primera cita de las primarias, los caucus de Iowa del 15 de enero, Trump arrasó con el 51 % de los votos y DeSantis tuvo que acontentarse con un segundo puesto (21 %), por delante de Haley (19 %).

Además, los pronósticos para el próximo duelo en Nuevo Hampshire eran mucho peores, con DeSantis muy rezagado en último lugar, por lo que el candidato se había rendido de hacer campaña en el estado.

"No tenemos un camino claro para la victoria. Por eso, hoy suspendo mi campaña", explicó desde Florida el gobernador, quien admitió que la mayoría de los republicanos quiere "dar una segunda oportunidad a Donald Trump".

De nada ha servido la "guerra cultural" que DeSantis enarbola en Florida contra la ideología 'woke' (progresismo) ni su oposición al cierre de negocios durante la pandemia de covid-19 ni su discurso antiinmigración, dado que Trump sigue siendo el líder 'de facto' del partido.

Días atrás, el gobernador criticó el liderazgo personalista de Trump, a quien hay que "besar el anillo" para recibir sus favores.

Hoy, De Santis le dio su respaldo público en las primarias. Con eso quiere evitar que vuelva a apoderarse del partido "la vieja guardia republicana" que, a su juicio, representa la candidatura moderada de Haley.

Trump contra Haley, el duelo definitivo

En un mitin en Rochester (Nuevo Hampshire) horas después de que se conociera la salida de DeSantis, Trump agradeció al gobernador por haber abandonado la carrera y dijo que espera trabajar junto a él.

"Espero trabajar junto a Ron para derrotar al corrupto de Joe Biden; tenemos que recuperar nuestro país", dijo el expresidente y recordó también que dejará de utilizar el apodo “DeSanctimonious” (mojigato), con el que hasta ahora se burlaba de DeSantis.

Además dijo del gobernador de Florida que "es una increíble persona y lideró una muy buena campaña".

Nikki Haley, por su parte, le deseó "lo mejor" y se erigió como la única rival a Trump que queda en pie: "Solo quedamos un hombre y una mujer", declaró desde Nuevo Hampshire.

Por el camino han caído ya DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, los exgobernadores Asa Hutchinson y Chris Christie; y el exvicepresidente Mike Pence, entre otros.

A diferencia de DeSantis, Haley se ha volcado en la campaña de Nuevo Hampshire, con la esperanza de que su perfil moderado y el apoyo que ha recibido del gobernador estatal, Chris Sununu, le permita plantarle cara a Trump.

No lo tendrá nada fácil. Una encuesta publicada este domingo por la CNN antes de la retirada del gobernador, daba el 50 % de los votos a Trump, el 39 % para Haley y el 6 % para DeSantis.

Además, según los analistas, los votantes de DeSantis tienen a Trump como segunda opción, así que la retirada del mandatario de Florida augura para el expresidente unos resultados todavía mejores de los esperados.

Previendo que la batalla en Nuevo Hampshire iba a ser un duelo de dos, el fuego cruzado entre Trump y Haley se intensificó en los últimos días.

La exembajadora puso en cuestión que el expresidente esté "mentalmente apto" para volver al poder, después de que Trump confundió varias veces en un mitin a Nikki Haley con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Trump, por su parte, se ha burlado de las raíces indias de Haley y la ha descartado como su vicepresidenta en caso de regresar a la Casa Blanca.

Las elecciones presidenciales se celebrarán el 5 de noviembre, cuando el candidato republicano se enfrentará al actual presidente, Joe Biden, quien aspira a su reelección para un segundo mandato.

Trump retira un insulto contra DeSantis

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que dejará de referirse al gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el apodo 'DeSanctimonious' (un juego de palabras con el término 'mojigato', en inglés), horas después de que este anunciara que abandona la carrera republicana por la Casa Blanca y le expresara su apoyo frente a la otra candidata, Nikki Haley.

"Ese nombre queda oficialmente retirado", ha dicho el expresidente este domingo durante un acto en Rochester, en New Hampshire, el domingo, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg, al mismo tiempo que le ha agradecido su apoyo para lo que restan de primarias en el Partido Republicano.

"Me gustaría agradecer a Ron DeSantis, es una persona fantástica (...) han hecho una campaña realmente buena. No es fácil, creen que es fácil hacer estas cosas, pero no es fácil. Como ya saben ha dejado la campaña y me va a apoyar. Estoy muy agradecido", ha dicho Trump, en un vídeo compartido en Truth Social, su red social.

Efe, Youtube.