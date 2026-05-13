Los mercados se mantienen a la expectativa de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

El precio del petróleo abre la rueda con leve tendencia al alza. Los mercados se mantienen expectantes de la reunión entre ambos mandatarios.

El precio del petróleo abre con volatilidad la rueda de este miércoles. La expectativa de los mercados globales se mantienen expectantes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, donde se abordará, entre otros temas, el conflicto en Medio Oriente.

El petróleo Brent opera US$107,6, aunque superó los US$108, y el WTI a US$101,9, valores similares al cierre del martes.

Los mercados de Asia Los mayores índice de Asia cerraron con mayorías de subas: Nikkei (+0,8%), Hang Seng (+0,1%), Shanghai (+0,6%) y el Sensex (+0,07%).

Encuentro Trump y Xi Jinping El encuentro entre ambos mandatarios de las principales potencias del mundo, se da en medio del conflicto en Medio Oriente que impacta en el precio y suministro de crudo, algo que tensiona la inflación a nivel global; las tensiones comerciales por los aranceles y el avance de la inteligencia artificial.