Cornejo reconoció la crisis y anunció una nueva feria para atraer inversores para el agro

La provincia de Mendoza volvió a convertirse en el epicentro de la industria vitivinícola con la nueva edición de Sitevinitech 2026 . Con el foco puesto en la innovación, los negocios y la necesidad de aumentar la competitividad, el sector reconoció la crisis que atraviesa, incluido el gobernador Alfredo Cornejo . Durante la apertura, el desafiante momento que atraviesa el sector no pasó desapercibido y el gran anuncio fue la realización de una nueva feria para atraer inversores: Agro Invest 2027 .

En la jornada del martes, en el complejo Las Naves de Ciudad, el Gobernador no evitó la palabra “crisis” para referirse a la actualidad del sector y sostuvo en su discurso que “la vitivinicultura atraviesa un momento desafiante”. En este sentido, señaló que “está marcado por cambios en los hábitos de consumo, mercados más competitivos y mayores exigencias”.

Sin embargo, remarcó que “las crisis no se enfrentan frenándose, se enfrentan transformando, intentando cambiar e innovar”. Así celebró la celebración del evento que durante tres días contará con más de 10.000 participantes y más de 150 expositores. “Es una señal clara de que la industria vitivinícola está viva, está en movimiento y está apostando al futuro”, afirmó.

Asimismo, celebró el anuncio de la realización en Mendoza de Agro Invest 2027, una nueva feria que promete una mayor amplitud y despliegue, incluyendo soluciones para otras actividades además de la vitivinicultura. “Permitirá atraer desarrollos y negocios, potenciar la innovación y consolidar el progreso productivo”. Aseguró también que “el futuro del vino no está garantizado, se construye con innovación, inversión, cooperación público-privada y una visión estratégica abierta y clara”, y ratificó que Mendoza “va a seguir profundizando ese camino”.

Cornejo aseguró que desde el Gobierno provincial trabajan para generar condiciones de competitividad mediante orden fiscal, reglas claras, menor presión impositiva, acceso al financiamiento y acompañamiento al sector productivo. En esa línea, destacó que “la vitivinicultura es estratégica para Mendoza porque genera exportaciones, empleo, arraigo y desarrollo en todo el territorio”.

Apertura de Sitevinitech y llegada de cornejo1 Alf Ponce - MDZ

Trabajo conjunto para la vitivinicultura

El acto de apertura, además de contar con la presencia de Alfredo Cornejo, tuvo la participación de el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el director general de Sitevinitech, Arturo Yaciófano; el director para América Latina de Sitevi Francia, Eric Dulong; la rectora de la UNCuyo Esther Sánchez; el vicerrector Gabriel Fidel; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, además de empresarios, expositores y representantes de distintas instituciones vinculadas al sector vitivinícola.

La ceremonia justamente comenzó con la firma de un convenio entre Sitevinitech y la Universidad Nacional de Cuyo para la realización de Agro Invest 2027, este nuevo espacio orientado a la innovación, el conocimiento y las inversiones vinculadas al agro y la vitivinicultura.

Además, se concretó la firma de un acuerdo entre ADEN y Bodegas de Argentina para impulsar programas de capacitación y formación destinados a fortalecer la competitividad del sector.

Apertura de Sitevinitech 2 Alf Ponce - MDZ

Una importante renovación

Uno de los diferenciales de esta nueva edición de Sitevinitech 2026 es que el 30 % de los expositores participa por primera vez en la feria. Yaciofano sostuvo que el equipo comercial logró sumar nuevas empresas internacionales entre los expositores. En ese sentido, resaltó la llegada de firmas de Francia, España y otros mercados con nuevas tecnologías y productos para el sector.

“Esta renovación refleja el dinamismo y la necesidad constante de innovar que tiene hoy la industria vitivinícola”, expresó.

A su turno, Marcos Jofré expresó que el actual contexto también abre nuevas posibilidades para incorporar tecnología e inversiones que durante años estuvieron limitadas por restricciones económicas. “Las oportunidades están en la productividad, están en la innovación y en la sustentabilidad”, dijo el representante de Bodegas de Argentina.

Asimismo, convocó a productores y bodegueros a aprovechar el espacio que brinda Sitevinitech para generar vínculos comerciales y conocer nuevas herramientas. Remarcó que “el crecimiento de la industria dependerá de una mayor inversión, del trabajo conjunto y de la capacidad del sector para adaptarse a los nuevos desafíos globales”.

sitevinitech habla cornejo nave cultural (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Entre el futuro y la reconversión

Ulpiano Suarez destacó el contexto desafiante que enfrenta actualmente el sector. “La caída del consumo y la competencia internacional ponen a prueba nuestra competitividad. No es un momento fácil, sin embargo estamos aquí esperando a miles de visitantes ante una industria que nunca deja de reinventarse”, sostuvo el intendente capitalino.

Además, aseguró que “el desafío está en cómo cada actor puede renovarse y competir generando nuevas oportunidades. Eso es lo que representa Sitevinitech: una hoja de ruta hacia el futuro”.

Suarez remarcó que el Estado debe generar condiciones para atraer inversiones, eliminar obstáculos y brindar previsibilidad para potenciar el crecimiento del sector privado. “Robótica, biotecnología, inteligencia artificial, desalcoholización de vino, financiamiento y nuevos mercados serán parte de las conversaciones que definirán quiénes liderarán la vitivinicultura global en la próxima década”.