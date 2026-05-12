Innovación, robótica y vinos sin alcohol: las claves de la feria más grande de Sudamérica

Mendoza recibe desde este martes y hasta el jueves una nueva edición de Sitevinitech , la feria de tecnología vitivinícola y agroindustrial más importante de América Latina. En un contexto económico complejo, el encuentro se posiciona como un termómetro de las tendencias que marcarán la próxima década .

Con la innovación, robótica y vinos sin alcohol como principales protagonistas, la feria se desarrolla en un escenario que “exige mayor eficiencia, sustentabilidad y competitividad”, con el objetivo de brindar herramientas concretas en un mercado global marcado por la caída del consumo, tal como señalaron desde la organización.

Uno de los ejes centrales de este año será el desembarco masivo de la robótica. La empresa Agrocosecha liderará este segmento con soluciones orientadas a transformar la rentabilidad del productor. Según explicaron desde la firma, el foco está puesto en “resolver dos de las mayores preocupaciones del productor actual: la creciente escasez de mano de obra y la imperiosa necesidad de optimizar los costos operativos sin resignar calidad”.

Entre las novedades destaca el robot pulverizador autónomo de XAG, definido por los especialistas como “un salto disruptivo hacia la agricultura inteligente, permitiendo automatizar el control de malezas y reducir significativamente el uso de agroquímicos”. Este avance se complementa con las cosechadoras Pellenc y tecnologías de precisión que buscan estandarizar el tratamiento del cultivo.

Innovación enológica y eficiencia energética

La evolución también llegará al corazón de la bodega con un énfasis en el ahorro de recursos. La firma Durox presentará sistemas internacionales de vanguardia como el STARS de Oenodia. Al respecto, indicaron que estas herramientas están “pensadas para las bodegas que buscan innovar y ganar competitividad”, permitiendo una estabilización tartárica automática que reduce drásticamente el consumo eléctrico frente a los métodos de frío tradicionales.

Asimismo, la empresa presentará los sistemas Flexcube para la crianza de vinos. Estos equipos, según detallaron, “permiten optimizar espacios, reducir costos operativos y disminuir la huella ambiental de las bodegas, ofreciendo una alternativa eficiente y sustentable para productores de distintas escalas”.

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Vinos sin alcohol y sustentabilidad del packaging

En sintonía con las exigencias del consumidor global, la tecnología de desalcoholización de Omnia Technologies y las soluciones de cierre de Vinventions ocuparán un lugar preponderante. La primera de ellas presentará sus soluciones Libero y Reduco, basadas en avanzadas tecnologías de membranas de separación y destilación al vacío, que permiten desalcoholizar el vino preservando su perfil aromático, estructura y calidad.

Siguiendo por el packaging, Saverglass presentará su colección “Optimum”, que combina diseño premium con menor peso y menor impacto ambiental, mientras que APholos exhibirá innovaciones en etiquetas y cierres, incluyendo piezas en 3D que llevan la creatividad a nuevos niveles.

Por otra parte, Sofía Civit, gerenta de Marketing de Vinventions Sudamérica, destacó la relevancia estratégica de la región en el mercado vitivinícola: “Sudamérica continúa posicionándose como una región estratégica para la compañía. Venimos creciendo sostenidamente y eso nos impulsa a seguir desarrollando soluciones que acompañen la evolución del vino”. La empresa presentará sus cierres Nomacorc Green Line, fabricados con biopolímeros derivados de la caña de azúcar, reforzando el compromiso ambiental del sector.

Diversificación y clima: la protección del cultivo

La feria también ofrecerá herramientas para la diversificación hacia cultivos como el olivo, almendro y pistacho, sectores que, según el análisis de los expositores, “atraviesan un crecimiento sostenido en las economías regionales”. Para proteger esta producción, se exhibirán torres antiheladas de tecnología neozelandesa, brindando una “protección activa frente a contingencias climáticas” que suelen comprometer la rentabilidad de la temporada.

El viñedo también será escenario de innovación con soluciones que apuntan a mejorar la salud del suelo y la eficiencia productiva. Entre ellas, se destacan los bioestimulantes microbianos de Bactools Biotech y los desarrollos de San Pablo, que integran microorganismos beneficiosos para potenciar el sistema radicular. A su vez, MAXAN, de Genum-Maxan, propone mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo mediante leonardita activa, promoviendo una productividad sostenida en el tiempo.

Espacios de negocios y networking regional

Además de la exposición comercial y tecnológica, Sitevinitech 2026 contará con una nutrida agenda de charlas y conferencias encabezadas por especialistas nacionales e internacionales, quienes abordarán las principales tendencias y desafíos de la industria vitivinícola.

Durante las tres jornadas habrá espacios dedicados a innovación, gestión, sustentabilidad, nuevas tecnologías aplicadas al agro y el vino, además de presentaciones técnicas vinculadas a eficiencia productiva, desalcoholización, automatización y transformación del sector.

Y más allá de la exhibición de maquinaria, la expo busca fortalecer el ecosistema de negocios con el debut de "El Patio de la Nave". Con una expectativa de más de 10.000 visitantes, la feria se consolida como una “plataforma estratégica donde confluyen innovación, negocios y conocimiento, proyectando el futuro de la vitivinicultura en la región”. El evento contará con la participación de delegaciones de Chile, Perú, Bolivia y Uruguay, reafirmando su carácter como el epicentro de la industria en Sudamérica.