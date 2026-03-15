Mendoza recibirá una de las ferias vitivinícolas más importantes de Latinoamérica

Del 12 al 14 de mayo, la Sitevinitech reunirá a referentes del sector vitivinícola para debatir innovación, tecnología y negocios.

Mendoza volverá a ser punto de encuentro del mundo del vino con una feria que reunirá tecnología, conocimiento e intercambio comercial.

Mendoza será sede de uno de los encuentros más importantes de la industria del vino en la región. Del 12 al 14 de mayo se realizará Sitevinitech, una feria internacional dedicada al desarrollo y la innovación en el sector vitivinícola.

El evento tendrá lugar en el Complejo de las Naves Cultural y Universitaria, en la Ciudad de Mendoza. Durante tres jornadas, especialistas, empresas y referentes del sector se reunirán para compartir experiencias y analizar el presente y el futuro de la actividad.

La llegada de esta feria internacional vuelve a poner a la provincia en el centro de la agenda del vino en Latinoamérica. Además, consolida a Mendoza como un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades.

Innovación, tecnología y nuevos negocios A lo largo del encuentro se desarrollarán diferentes espacios de diálogo donde se debatirán los desafíos actuales de la industria. Entre los principales temas se destacan la incorporación de tecnología, la innovación en los procesos productivos y las nuevas estrategias comerciales.

La feria también busca impulsar el vínculo entre empresas, profesionales y emprendedores vinculados al mundo de la vid. Estos encuentros suelen generar contactos que luego se transforman en proyectos y negocios dentro del sector.