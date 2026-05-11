Mendoza arranca la semana con heladas y bajas temperaturas
La mínima bajará a 3° en Mendoza este lunes, aunque con el correr de las horas la temperatura subirá y la máxima llegará a 21°.
Mendoza arranca la semana con una mañana bien fría, marcada por heladas y baja nubosidad. El dato a tener en cuenta estará otra vez en las primeras horas, cuando el frío se hará sentir con fuerza en toda la provincia, marcando el inicio de la semana.
La mínima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será de 3°, con vientos leves del noreste durante gran parte de la jornada. Con el paso de las horas, la temperatura irá en ascenso y se espera que la máxima llegue a 21°. En la cordillera, además, se prevé poca nubosidad, sin cambios importantes en alta montaña.
En el adelanto para los próximos días, el martes mostrará una continuidad de esta mejora térmica, con una máxima de 23° y una mínima de 5°, en una jornada algo nublada. El miércoles, en tanto, mantendrá valores similares, con otra máxima de 23° y una mínima de 6°, dentro de una seguidilla de días estables y sin sobresaltos en Mendoza.