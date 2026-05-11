Mendoza arranca la semana con heladas y bajas temperaturas

La mínima bajará a 3° en Mendoza este lunes, aunque con el correr de las horas la temperatura subirá y la máxima llegará a 21°.

Mendoza tendrá este lunes una mañana fría, con heladas y una mínima de 3°.

Mendoza arranca la semana con una mañana bien fría, marcada por heladas y baja nubosidad. El dato a tener en cuenta estará otra vez en las primeras horas, cuando el frío se hará sentir con fuerza en toda la provincia, marcando el inicio de la semana.

La mínima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será de 3°, con vientos leves del noreste durante gran parte de la jornada. Con el paso de las horas, la temperatura irá en ascenso y se espera que la máxima llegue a 21°. En la cordillera, además, se prevé poca nubosidad, sin cambios importantes en alta montaña.

frio pronostico heladas invierno parque (7).JPG En la siesta mendocina la temperatura va a aumentar, hasta el ocaso cuando la máxima irá en picada. ALF PONCE MERCADO / MDZ