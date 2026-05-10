Las plantas que sobreviven a todo en Mendoza (y encima quedan increíbles)

En Mendoza , el sol intenso y clima seco e irregular obligan a elegir plantas resistentes. Los cubresuelos son la solución: requieren poco riego, cubren rápido y reducen mantenimiento. Esta guía práctica incluye ubicaciones ideales y cómo adaptarlos al norte, centro y sur provincial.

Más allá de las lluvias de los últimos años, históricamente Mendoza tiene menos de 250 mm de lluvia anual, suelos pobres y alta radiación solar, lo que obliga a elegir especies resistentes a sequía y calor . Por eso, los cubresuelos funcionan mejor que el césped: consumen menos agua, cubren rápido y reducen malezas .

Vinca, una de las plantas cubresuelos que mejor se da en la provincia de Mendoza . Florece intensamente en primavera y verano. Prefiere pleno sol, aunque tolera semisombra. Requiere riegos moderados. Foto: ecologíaverde.com

En el centro (Gran Mendoza) predominan jardines urbanos con riego controlado. Mientras que en el sur (San Rafael, Malargüe) hay más amplitud térmica y heladas, lo que se aconseja elegir especies rústicas.

INFO CUBRESUELOS

Especies sugeridas

Vinca (la más usada). Muy resistente, cubre rápido, tolera sombra y sequía moderada. Ideal para taludes, bordes y debajo de árboles

Oreja de cordero (Stachys). Perfecta para sol pleno y sequía. Follaje gris (clave estética para Mendoza seca)

Geranio rastrero. Aguanta frío y calor, ideal para zonas mixtas.

Alternativas locales (INTA): dichondra, lamium y ajuga.

Más económicas y adaptables

Dato clave: comprar en bandejas (ej. 25 plantas) reduce mucho el costo por m².

Dónde ubicarlas (jardín + interior)

En Jardines exteriores:

Debajo de árboles → vinca, pachysandra

Zonas de taludes o pendientes → vinca (controla erosión)

Pleno sol y seco → oreja de cordero

Jardines xerófilos → combinar con grava y nativas.

En espacios interiores (adaptación en macetas)

Usar como plantas colgantes o rastreras

Ideales en: Living luminoso Patios internos Balcones protegidos

Ejemplo: vinca o tradescantia (más adaptable interior)

Importante: en interior, el concepto “cubresuelo” se adapta a macetas amplias o jardineras, no suelo directo.

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Cómo aplicarlo en Mendoza (norte, centro y sur)