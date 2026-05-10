Las plantas que sobreviven a todo en Mendoza (y encima quedan increíbles)
El nuevo lujo verde: cubresuelos, que son plantas que transforman jardines sin esfuerzo. Especies ideales y dónde ubicarlas en interior y exterior.
En Mendoza, el sol intenso y clima seco e irregular obligan a elegir plantas resistentes. Los cubresuelos son la solución: requieren poco riego, cubren rápido y reducen mantenimiento. Esta guía práctica incluye ubicaciones ideales y cómo adaptarlos al norte, centro y sur provincial.
Clima mendocino: la clave antes de plantar
Más allá de las lluvias de los últimos años, históricamente Mendoza tiene menos de 250 mm de lluvia anual, suelos pobres y alta radiación solar, lo que obliga a elegir especies resistentes a sequía y calor . Por eso, los cubresuelos funcionan mejor que el césped: consumen menos agua, cubren rápido y reducen malezas .
Vinca, una de las plantas cubresuelos que mejor se da en la provincia de Mendoza. Florece intensamente en primavera y verano. Prefiere pleno sol, aunque tolera semisombra. Requiere riegos moderados. Foto: ecologíaverde.com
En el centro (Gran Mendoza) predominan jardines urbanos con riego controlado. Mientras que en el sur (San Rafael, Malargüe) hay más amplitud térmica y heladas, lo que se aconseja elegir especies rústicas.
Especies sugeridas
Vinca (la más usada). Muy resistente, cubre rápido, tolera sombra y sequía moderada. Ideal para taludes, bordes y debajo de árboles
Oreja de cordero (Stachys). Perfecta para sol pleno y sequía. Follaje gris (clave estética para Mendoza seca)
Geranio rastrero. Aguanta frío y calor, ideal para zonas mixtas.
Alternativas locales (INTA): dichondra, lamium y ajuga.
- Más económicas y adaptables
Dato clave: comprar en bandejas (ej. 25 plantas) reduce mucho el costo por m².
Dónde ubicarlas (jardín + interior)
En Jardines exteriores:
- Debajo de árboles → vinca, pachysandra
- Zonas de taludes o pendientes → vinca (controla erosión)
- Pleno sol y seco → oreja de cordero
- Jardines xerófilos → combinar con grava y nativas.
En espacios interiores (adaptación en macetas)
- Usar como plantas colgantes o rastreras
- Ideales en:
- Living luminoso
- Patios internos
- Balcones protegidos
- Ejemplo: vinca o tradescantia (más adaptable interior)
Importante: en interior, el concepto “cubresuelo” se adapta a macetas amplias o jardineras, no suelo directo.
Cómo aplicarlo en Mendoza (norte, centro y sur)
- En Gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén) combinar cubresuelos con riego por acequia o goteo. Ideal para reemplazar césped
- En Zona Este y Norte (Lavalle, San Martín) priorizar especies ultra resistentes (vinca, stachys) en suelos más salinos y con menos riego.
- En el sur (San Rafael, Malargüe) elegir plantas que soporten heladas (geranio, vinca). Con más amplitud térmica hay mejor cobertura densa.