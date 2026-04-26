Jardín sin químicos en Mendoza: seis soluciones naturales que sí funcionan

Métodos simples, económicos y efectivos para cuidar tu jardín en Mendoza sin químicos. Menos agua, más vida y mejores resultados todo el año.

Las tres soluciones que aconsejan son sustituir fertilizantes sintéticos por fertilizantes orgánicos, usar repelentes naturales de plagas a partir de objetos cotidianos y reutilizar las macetas.

No hace falta usar productos agresivos para tener un jardín sano. Con prácticas naturales podés mejorar el suelo, reducir plagas y ahorrar agua. Estas soluciones no tóxicas funcionan de verdad y se adaptan perfecto al clima seco de Mendoza, incluso en patios chicos o balcones.

INFO JARDIN SANO SIN QUIMICOS

Suelo vivo: la base de todo El primer cambio clave es dejar los fertilizantes químicos y apostar por compost o humus de lombriz. Estos mejoran la estructura del suelo y liberan nutrientes de forma gradual. Sumá mulching (hojas secas o corteza) para conservar humedad, algo fundamental en Mendoza, donde el suelo suele ser pobre y el agua escasa.

Las hojas de laurel actúan como un repelente natural para insectos, descubrí cómo utilizarlo Foto: Freepik Las hojas de laurel actúan como un repelente natural para insectos, descubrí cómo utilizarlo Foto: Freepik

Menos químicos, más equilibrio natural Para controlar plagas, funcionan repelentes naturales como ajo, borra de café o aceite de neem. Evitás dañar insectos beneficiosos y protegés a los polinizadores. Además, incorporar plantas nativas ayuda a crear un ecosistema más resistente, con menos mantenimiento y mejor adaptación al clima local.