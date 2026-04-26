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Jardín sin químicos en Mendoza: seis soluciones naturales que sí funcionan

Métodos simples, económicos y efectivos para cuidar tu jardín en Mendoza sin químicos. Menos agua, más vida y mejores resultados todo el año.

Mario Simonovich

Las tres soluciones que aconsejan son sustituir fertilizantes sintéticos por fertilizantes orgánicos, usar repelentes naturales de plagas a partir de objetos cotidianos y reutilizar las macetas.

Las tres soluciones que aconsejan son sustituir fertilizantes sintéticos por fertilizantes orgánicos, usar repelentes naturales de plagas a partir de objetos cotidianos y reutilizar las macetas.

Future/Jacky Hobbs

No hace falta usar productos agresivos para tener un jardín sano. Con prácticas naturales podés mejorar el suelo, reducir plagas y ahorrar agua. Estas soluciones no tóxicas funcionan de verdad y se adaptan perfecto al clima seco de Mendoza, incluso en patios chicos o balcones.

INFO JARDIN SANO SIN QUIMICOS

Suelo vivo: la base de todo

El primer cambio clave es dejar los fertilizantes químicos y apostar por compost o humus de lombriz. Estos mejoran la estructura del suelo y liberan nutrientes de forma gradual. Sumá mulching (hojas secas o corteza) para conservar humedad, algo fundamental en Mendoza, donde el suelo suele ser pobre y el agua escasa.

Las hojas de laurel actúan como un repelente natural para insectos, descubrí cómo utilizarlo Foto: Freepik
Las hojas de laurel actúan como un repelente natural para insectos, descubrí cómo utilizarlo Foto: Freepik
Las hojas de laurel actúan como un repelente natural para insectos, descubrí cómo utilizarlo Foto: Freepik

Menos químicos, más equilibrio natural

Para controlar plagas, funcionan repelentes naturales como ajo, borra de café o aceite de neem. Evitás dañar insectos beneficiosos y protegés a los polinizadores. Además, incorporar plantas nativas ayuda a crear un ecosistema más resistente, con menos mantenimiento y mejor adaptación al clima local.

Aprende cómo elaborar insecticidas caseros para combatir todas las plagas de tu jardín. Foto: Cleanipedia
Aprende cómo elaborar insecticidas caseros para combatir todas las plagas de tu jardín. Foto: Cleanipedia

Aprende cómo elaborar insecticidas caseros para combatir todas las plagas de tu jardín. Foto: Cleanipedia

Menos agua, mejor riego

El exceso de riego es uno de los errores más comunes. Regar menos pero de forma eficiente —como con goteo— evita enfermedades y desperdicio. También podés reutilizar materiales para macetas o huertas urbanas, logrando un jardín más sustentable, económico y creativo.

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