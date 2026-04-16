Jardinería: la planta ideal para balcones con sol que casi no requiere cuidados

Resistente y colorido: el Malvón es la estrella de las plantas de exterior. Tips de jardinería para tener un balcón florecido con el mínimo esfuerzo.

Ideal para principantes en jardinería: la planta con más resistencia para el balcón. Foto: SHUTTERSTOCK

Vivir en un departamento y tener un balcón con mucho sol y viento puede ser el fin de muchas plantas. Sin embargo, podemos encontrar algunas especies que resisten en las condiciones más extremas y son ideales para los principiantes en jardinería. Una de ellas es el Malvón.

¿Por qué el Malvón es la planta ideal? El Malvón (Pelargonium) es una de las especies más nobles para el entorno urbano. Su estructura rústica le permite soportar el sol directo de la tarde sin que sus hojas se quemen y sus tallos flexibles pero firmes aguantan el viento sin quebrarse fácilmente.

Además, es una planta sumamente agradecida: con un mantenimiento mínimo, ofrece flores de colores vibrantes que transforman por completo la vista de cualquier departamento.

Guía de cuidados para principiantes Para que tu balcón se mantenga verde y florido, solo necesitás seguir estos tres consejos básicos:

Ubicación: necesita al menos 6 horas de sol directo para florecer con fuerza. Es la opción perfecta para esos rincones donde otras plantas se marchitan por el calor.

Riego moderado: a diferencia de otras flores, el Malvón prefiere que el suelo se seque entre riego y riego. El exceso de agua es su único enemigo real.

Poda sencilla: solo hace falta quitar las flores secas y las hojas amarillas para que la planta concentre su energía en nuevos brotes. malvon El malvón es el rey de los balcones: su estructura rústica le permite tolerar el sol directo sin que sus hojas se marchiten. Foto: Archivo