Cómo enraizar plantas en agua en tres pasos con ingredientes de la alacena

Reproducir tus plantas preferidas en casa es posible: la clave está en el esqueje, el agua y algunos ingredientes caseros que ayudan a potenciar su crecimiento.

Para reproducir plantas en casa no hacen faltan grandes productos comerciales ni muchas herramientas. Muchas veces lo podemos hacer utilizando solamente un frasco, agua y algunos ingredientes que tenemos en la alacena.

Cómo enraizar plantas en agua en tres pasos El primer paso consiste en preparar correctamente el esqueje que se va a colocar en agua. Es importante elegir un tallo sano, con al menos un par de hojas y sin flores, para que la planta concentre su energía en el desarrollo de raíces y no en la floración.

El segundo punto clave es utilizar agua limpia y renovarla cada pocos días. El agua estancada favorece la proliferación de bacterias que afectan el crecimiento, por lo que mantenerla en buenas condiciones es fundamental. Además, se recomienda usar recipientes de vidrio para poder observar el proceso de enraizamiento.

Por último, muchos aficionados a la jardinería incorporan ingredientes caseros que estimulan el desarrollo de raíces. La canela es una de las más utilizadas, ya que además de favorecer el crecimiento actúa como fungicida y previene la pudrición. En tanto, la miel también se posiciona como una aliada por sus propiedades antisépticas.

Este enraizador casero es vital para el crecimiento de las plantas Foto: Shutterstock La miel y la canela son aliadas a la hora de enraizar esquejes. Foto: Shutterstock Un método simple y efectivo El enraizado en agua no solo es práctico, sino también económico. Es ideal para plantas como potus, monstera o suculentas, que suelen adaptarse bien a este sistema. Además, más allá de cambiar el agua no necesita grandes cuidados, por lo que es un método ideal para quienes recién inician en la jardinería.