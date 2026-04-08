Cómo cuidar las almohadillas de las patitas de tu mascota
Las patas del perro requieren cuidados básicos: hidratación, protección y limpieza para mantenerlas sanas y evitar lesiones en tu mascota.
Las almohadillas de las patas de tu mascota cumplen una función clave: actúan como amortiguadores y los protegen de superficies calientes o frías. Esto hace que sean una zona sensible y que puedan agrietarse, lastimarse o resecarse si no se cuidan apropiadamente.
Por qué es importante prestarles atención
A diferencia de otras partes del cuerpo, las almohadillas están en contacto constante con el suelo. El calor del verano, el frío del invierno, las piedras o incluso productos químicos pueden dañarlas. Cuando esto ocurre, el perro puede sentir dolor, cojear o evitar caminar.
Cuidados básicos para proteger sus patas
Uno de los cuidados esenciales para las almohadillas de los perros es mantenerlas hidratadas. Los bálsamos especiales ayudan a prevenir resequedad y grietas, mientras que la revisión después de cada paseo permite detectar cortes, lastimaduras o cuerpos extraños.
También es importante protegerlas de superficies extremas: el asfalto caliente en verano puede provocar quemaduras y el frío intenso en invierno afecta su sensibilidad. En estos casos, las botitas diseñadas para perros son una alternativa práctica para resguardar sus patas.
Hábitos que hacen la diferencia
Además de estos cuidados, algo importante es mantener las uñas y el pelo entre las almohadillas controlados. Esto ayuda a mejorar las pisadas y evitar lesiones. Por otro lado, también se recomienda limpiar las patas al regresar a casa para eliminar la suciedad u otras sustancias que puedan irritar la piel de la mascota.