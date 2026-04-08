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Cómo cuidar las almohadillas de las patitas de tu mascota

Las patas del perro requieren cuidados básicos: hidratación, protección y limpieza para mantenerlas sanas y evitar lesiones en tu mascota.

Alejandro Llorente

Revisar las patas de tu mascota&nbsp; tras cada paseo permite detectar cortes o cuerpos extraños. Foto: Shutterstock

Revisar las patas de tu mascota  tras cada paseo permite detectar cortes o cuerpos extraños. Foto: Shutterstock

Las almohadillas de las patas de tu mascota cumplen una función clave: actúan como amortiguadores y los protegen de superficies calientes o frías. Esto hace que sean una zona sensible y que puedan agrietarse, lastimarse o resecarse si no se cuidan apropiadamente.

Por qué es importante prestarles atención

A diferencia de otras partes del cuerpo, las almohadillas están en contacto constante con el suelo. El calor del verano, el frío del invierno, las piedras o incluso productos químicos pueden dañarlas. Cuando esto ocurre, el perro puede sentir dolor, cojear o evitar caminar.

Cuidados básicos para proteger sus patas

Uno de los cuidados esenciales para las almohadillas de los perros es mantenerlas hidratadas. Los bálsamos especiales ayudan a prevenir resequedad y grietas, mientras que la revisión después de cada paseo permite detectar cortes, lastimaduras o cuerpos extraños.

También es importante protegerlas de superficies extremas: el asfalto caliente en verano puede provocar quemaduras y el frío intenso en invierno afecta su sensibilidad. En estos casos, las botitas diseñadas para perros son una alternativa práctica para resguardar sus patas.

Mascotas Cómo proteger las almohadillas de los perros Foto: Unsplash
Mantener u&ntilde;as y pelo entre las almohadillas controlados mejora la pisada y evita lesiones. Foto: Unsplash

Mantener uñas y pelo entre las almohadillas controlados mejora la pisada y evita lesiones. Foto: Unsplash

Hábitos que hacen la diferencia

Además de estos cuidados, algo importante es mantener las uñas y el pelo entre las almohadillas controlados. Esto ayuda a mejorar las pisadas y evitar lesiones. Por otro lado, también se recomienda limpiar las patas al regresar a casa para eliminar la suciedad u otras sustancias que puedan irritar la piel de la mascota.

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