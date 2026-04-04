Cómo quitar el color amarillento de la ropa en dos simples pasos

El paso del tiempo, el uso frecuente y hasta el guardado prolongado pueden hacer que la ropa blanca pierda su color original y tome un tono amarillento . Aunque muchos recurren a la lavandina, existen alternativas más suaves y económicas que también pueden dar buenos resultados.

Mezclar agua tibia con bicarbonato de sodio y dejar la prenda en remojo durante al menos una hora. Este ingrediente ayuda a aflojar las manchas y neutralizar olores.

Luego, lavar la ropa como de costumbre, preferentemente con agua fría o templada, y dejarla secar al aire. Si es posible, el sol puede potenciar el efecto blanqueador.

Así puedes limpiar la ropa blanca con productos caseros Foto: Pexels El bicarbonato ayuda a recuperar el blanco de la ropa. Foto: Pexels

Por qué funciona el bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio funciona gracias a su naturaleza alcalina, lo que le permite neutralizar los ácidos que provocan manchas y ese tono amarillento en la ropa. Además, penetra en las fibras de la tela y facilita que el detergente actúe mejor durante el lavado.

También ayuda a aflojar la suciedad acumulada y eliminar olores, lo que lo convierte en un aliado muy útil para la limpieza sin necesidad de recurrir a productos agresivos.

En este sentido, el bicarbonato contribuye a soltar los residuos que quedan en las fibras y, combinado con el lavado habitual, permite recuperar el color original de las prendas de forma más suave.

Para mantener la ropa blanca por más tiempo, se recomienda no mezclarla con prendas de color, evitar el exceso de detergente y no dejarla húmeda durante demasiado tiempo después del lavado.