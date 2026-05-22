Sin agua ni alcohol: el secreto para dejar el parlante de tu celular impecable y como nuevo

El celular está constantemente expuesto a diferentes suciedades y polvos. Por eso, muchas veces necesita una limpieza frecuente de sus componentes como parlante o altavoz, para que de esta manera, podamos recuperar calidad de sonido y también, extender la vida útil del aparato.

Sin embargo, este mantenimiento no se debe hacer con cualquier producto como alcohol o agua, ya que puede filtrarse y quemar circuitos internos. Tampoco se recomienda el uso de objetos punzantes como agujas, alfileres o escarbadientes ya que un mal movimiento puede dañar de forma irreversible el sonido.

En cambio, para realizar una limpieza perfecta y segura, el elemento que tenemos en casa y podemos usar sin problemas es la cinta de papel o de pintor. Al enrollar un pequeño trozo de cinta con el pegamento hacia afuera y presionarlo suavemente sobre las ranuras del parlante , la mugre compactada se adhiere a la superficie adhesiva de inmediato, logrando retirar los residuos más profundos sin empujarlos hacia el interior.

La limpieza complementaria para un acabado perfecto y un sonido nítido

En caso de que la suciedad persista por llevar meses acumulada, el truco de la cinta se puede complementar con un cepillo de dientes viejo que tenga las cerdas completamente secas y suaves. Al frotar el cepillo con movimientos circulares y de forma muy sutil, los filamentos barren los restos de polvo sueltos sin ejercer una presión peligrosa sobre los componentes del teléfono.

Una vez retirados los excedentes con la cinta y el cepillo, la diferencia en la calidad del audio se nota al instante al reproducir cualquier video o música. Realizar este mantenimiento casero una vez al mes no solo previene visitas costosas al servicio técnico, sino que garantiza que los parlantes del celular sigan funcionando al máximo de su potencia durante toda su vida útil.