La playa secreta donde el mar se mezcla con arena clara y aguas termales

Hay lugares que no necesitan grandes desarrollos turísticos para llamar la atención. Basta una playa tranquila, un paisaje abierto y un fenómeno natural poco común. Eso ocurre en Playa Agua Caliente, un rincón de Baja California Sur donde el mar se encuentra con aguas termales frente a la costa.

La playa se ubica en la zona de El Sargento, muy cerca de La Ventana, uno de los pueblos costeros más elegidos por viajeros que buscan viento, naturaleza y actividades al aire libre. Desde La Paz, Turismo La Paz la ubica a unos 45 kilómetros, con un viaje aproximado de 50 minutos en auto.

El principal atractivo de Agua Caliente está en sus aguas termales . A diferencia de otros destinos donde las pozas se encuentran en zonas de montaña o en balnearios preparados para el turismo, aquí la experiencia aparece junto al mar. En ciertos sectores de la orilla, el agua brota caliente y forma pequeñas cavidades que los visitantes suelen adaptar con piedras o arena.

El paisaje suma otro punto fuerte. La zona combina arena clara, agua transparente, montañas bajas y la amplitud característica del Mar de Cortés. No es una playa pensada para grandes multitudes ni para una agenda cargada de actividades. Su encanto está más cerca del descanso, la contemplación y el contacto con un entorno natural todavía marcado por la simpleza.

Cerca de La Ventana, el pueblo del viento

La cercanía con La Ventana le da a este destino un valor extra. El pueblo es conocido por sus condiciones para practicar kitesurf, windsurf, pesca y ciclismo de montaña. La temporada fuerte de viento suele ir de octubre a abril, cuando la bahía recibe a viajeros que llegan especialmente por los deportes náuticos.

Para quienes no buscan adrenalina, Agua Caliente ofrece otro ritmo. La recomendación habitual es visitarla con tiempo, llevar agua, protección solar y calzado cómodo, ya que se trata de una zona natural con servicios limitados. También conviene tener precaución al entrar en las pozas: la temperatura puede variar y, en algunos puntos, el agua puede sentirse demasiado caliente.

Qué tener en cuenta antes de ir

Aunque la playa aparece como uno de los atractivos de la zona, hay un dato reciente que no debería pasarse por alto. En marzo de 2026, El Sudcaliforniano informó que habitantes de El Sargento mantienen una lucha legal por el bloqueo del acceso histórico a Agua Caliente, un conflicto que lleva casi cinco años sin una solución definitiva.

Por eso, antes de organizar la visita, lo más prudente es consultar información local actualizada sobre el estado del acceso y las rutas disponibles. Si el ingreso está habilitado, Agua Caliente puede convertirse en una escapada ideal para quienes viajan por Baja California Sur y buscan una playa distinta: sin ruido excesivo, con agua cálida, paisaje costero y una experiencia natural difícil de encontrar en otros puntos de México.