El paraíso del Caribe que enamora con sus playas de arena blanca y aguas turquesas

Arena blanca, aguas turquesas y piscinas naturales que parecen sacadas de una postal convierten a Isla Saona en uno de los destinos más deslumbrantes y visitados del Caribe.

Ubicada en la costa sureste de República Dominicana, esta isla paradisíaca atrae cada año a miles de viajeros que buscan playas vírgenes, naturaleza tropical y paisajes soñados. Para quienes visitan Punta Cana , se trata de una excursión imperdible.

Isla Saona se encuentra frente a la costa del Parque Nacional Cotubanamá, en la provincia de La Altagracia.

Para llegar desde Punta Cana, primero es necesario trasladarse por tierra hasta Bayahíbe, un pequeño pueblo pesquero desde donde parten las excursiones hacia la isla. El trayecto dura alrededor de 1 hora y 20 minutos desde Punta Cana y unas 2 horas desde Santo Domingo.

Isla Saona Agua Isla Saona, un paraíso caribeño. MDZ / Victoria Fierro

Una vez en el muelle de Bayahíbe, hay distintas opciones de excursiones: desde lanchas rápidas privadas hasta catamaranes de gran capacidad.

Cómo es la visita a Isla Saona

El embarque suele realizarse entre las 9 y las 9.30 de la mañana. A bordo del catamarán comienza el recorrido entre música caribeña, animación y vistas paradisíacas rumbo a la primera parada: la piscina natural, un enorme banco de arena de aguas cristalinas donde abundan las estrellas de mar.

Catamarán Isla Saona El viaje a Isla Saona puede ser en catamarán o en lancha rápida. MDZ / Victoria Fierro

El trayecto hasta este punto demora aproximadamente una hora y la estadía suele ser de unos 45 minutos, tiempo suficiente para nadar y disfrutar del paisaje.

Luego, el viaje continúa hacia Isla Saona. Entre las playas más conocidas se encuentran Catuano, Playa Bonita, Saona Beach, Playa del Gato, Playa Flamenco y Playa Canto de la Playa, todas famosas por su arena blanca y aguas transparentes.

Según el tipo de tour contratado, los visitantes pueden recorrer varias playas o permanecer en una sola, con tiempo para nadar, tomar sol, descansar bajo las palmeras o sacar fotografías.

Playa Isla Saona Ya en Isla Saona se puede visitar de las arenas blancas y las aguas cristalinas. MDZ / Victoria Fierro

La permanencia en la isla suele ser de entre dos y tres horas. Allí también se ofrece servicio de comidas y bebidas, que varía según la excursión elegida.

Tras una jornada de paisajes caribeños y mar turquesa, comienza el regreso a Bayahíbe, un trayecto sin paradas que dura alrededor de una hora y media en catamarán.

Cuánto cuesta conocer Isla Saona

El precio de la excursión depende del tipo de experiencia contratada.

En promedio, el paseo dura entre 8 y 9 horas y cuesta alrededor de 70 dólares. Generalmente incluye traslado en catamarán o lancha rápida, visita a la reserva natural, bebidas con y sin alcohol ilimitadas y almuerzo buffet en la isla.

También existen opciones más exclusivas, con grupos reducidos, traslados en lancha rápida y visitas a sectores menos concurridos de la isla. Estas experiencias premium suelen incluir bebidas de primera línea y almuerzo con langosta, con precios que rondan los 170 dólares.