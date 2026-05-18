Las playas caribeñas que arrasan entre argentinos: arena blanca y agua turquesa

El Caribe sigue en la cima. Punta Cana se transformó en uno de los destinos favoritos de los argentinos por una razón simple: playas de arena blanca, agua turquesa y clima cálido casi todo el año. Nombres como Bávaro, Macao y Juanillo aparecen una y otra vez entre las postales más compartidas.

Playa Bávaro aparece entre las más elegidas por quienes viajan por primera vez a República Dominicana . El agua tranquila, la arena clara y la enorme franja costera generan esa imagen típica del Caribe que muchos esperan encontrar apenas bajan del avión. Además, la zona reúne hoteles, bares frente al mar y excursiones que atraen a turistas de toda Sudamérica.

Otra de las favoritas es Playa Juanillo, dentro de Cap Cana. Las fotos de esta playa se volvieron virales en TikTok e Instagram por el color intenso del agua y las palmeras inclinadas sobre la orilla. Muchos viajeros la describen como una de las playas más limpias y tranquilas de la región. También se destaca por el ambiente relajado y las aguas poco profundas.

Para quienes buscan algo menos turístico, Playa Macao gana terreno. Tiene olas más fuertes, menos resorts y una imagen más natural. Surfistas y viajeros jóvenes suelen elegirla por el paisaje salvaje y la sensación de estar lejos del circuito hotelero clásico. En comunidades de viajeros, varios turistas destacan que Macao conserva una esencia distinta dentro de Punta Cana.

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También creció el interés por Cabeza de Toro y Arena Gorda. Son playas más tranquilas, con sectores ideales para descansar y caminar durante horas frente al mar. Algunas cuentan con zonas protegidas por arrecifes, algo que ayuda a mantener aguas más calmas durante gran parte del año.