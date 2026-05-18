Cinco playas de Brasil para viajar en junio que parecen el Caribe

Junio abre una ventana tentadora para quienes buscan cambiar el frío por mar, arena y descanso. Brasil ofrece playas que, por sus aguas transparentes y paisajes luminosos, suelen compararse con el Caribe. Pero no todos funcionan igual en esta época: algunos brillan más, otros exigen mirar el clima y las mareas.

La lista original tenía un punto a corregir. Ilha do Campeche, en Florianópolis, es una joya de agua turquesa, pero no resulta una buena recomendación para junio de 2026: el transporte de pasajeros hacia la isla fue suspendido entre el 1 de mayo y el 10 de julio por disposición municipal. En su lugar, Fernando de Noronha aparece como una alternativa más sólida para esta selección.

El Nordeste y sus piscinas naturales Maragogi, en Alagoas, mantiene su fama de “Caribe brasileño” por una razón fácil de entender: el mar bajo deja al descubierto piscinas naturales formadas entre arrecifes, conocidas como galés. La experiencia depende mucho de la marea. Para ver el agua en su mejor versión, conviene elegir días de marea baja y consultar la tabla antes de reservar el paseo. En junio puede haber más inestabilidad que en los meses secos, aunque el destino sigue siendo atractivo si el viaje permite cierta flexibilidad.

Porto de Galinhas, en Pernambuco, juega en una liga parecida. Sus piscinas naturales, los paseos en jangada y la vida marina colorida son parte central del encanto del lugar. Junio, sin embargo, es uno de los meses con más lluvias en la zona, por lo que no es la opción más segura para quienes solo buscan cielo despejado. Aun así, con mañanas abiertas y marea favorable, puede regalar postales de agua clara y peces cerca de la costa.

Jericoacoara, la postal que cambia con la temporada Jericoacoara, en Ceará, ofrece otra idea de paraíso. No depende únicamente del mar: su fuerza está en las dunas, las calles de arena, las lagunas de agua dulce y ese ritmo lento de antigua villa de pescadores que todavía conserva algo de refugio. Junio llega cerca del final del período de lluvias, una etapa que suele ayudar a llenar las lagunas entre dunas. Por eso, aunque puede haber nubosidad o chaparrones, el paisaje suele estar especialmente verde y fotogénico.