Aguinaldo para empleadas domésticas: quiénes cobran y cuánto les toca en junio

El aguinaldo empieza a tomar peso en junio para las empleadas domésticas , ya que durante ese mes se paga la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, también conocido como SAC. Este cobro alcanza al personal de casas particulares que se encuentra registrado, tanto si trabaja con modalidad mensual como si lo hace por hora o por jornada.

En el caso de este sector, el pago no depende solo de la categoría, sino también de la forma en que está organizada la relación laboral. Por eso, pueden cobrar el aguinaldo quienes realizan tareas generales, cuidado de personas, tareas específicas, supervisión o trabajo como caseros, siempre dentro del régimen de casas particulares. El sitio oficial de Argentina.gob.ar indica que la primera cuota debe pagarse en la última jornada laboral de junio y que se calcula sobre el 50% del mejor sueldo del último semestre.

Para las empleadas domésticas, la primera cuota del aguinaldo corresponde al período trabajado entre enero y junio. En 2026, el 30 de junio cae martes, por lo que esa fecha aparece como referencia central para el pago. En los casos en que la trabajadora no preste servicios ese día, el criterio habitual es tomar la última jornada laboral del mes como fecha de pago .

El aguinaldo no es un bono extra ni un beneficio opcional. Es una parte del salario que se paga dos veces al año: una cuota en junio y otra en diciembre. Por eso debe figurar en el recibo correspondiente y quedar correctamente discriminado, sobre todo cuando la relación laboral está registrada.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas

El cálculo se hace sobre la mejor remuneración mensual del semestre. No se toma un promedio de todos los meses, sino el sueldo más alto cobrado entre enero y junio. Sobre ese monto se liquida el 50%, que será el valor del aguinaldo bruto.

En la cuenta también entran los conceptos remunerativos que forman parte del salario habitual, como el adicional por antigüedad y el plus por zona desfavorable en las provincias donde corresponde. La antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador, por lo que también puede modificar el monto final.

Si la trabajadora no estuvo activa durante todo el semestre, el aguinaldo se paga de manera proporcional. En ese caso, se toma el mejor sueldo del período trabajado, se divide por doce y se multiplica por la cantidad de meses trabajados. La fórmula queda así: mejor sueldo dividido 12, multiplicado por los meses trabajados.

Cuánto podrían cobrar en junio

Con las escalas salariales vigentes que se toman como referencia para junio, una empleada doméstica de la categoría Tareas Generales con retiro podría cobrar un aguinaldo aproximado de $217.600. Para el personal sin retiro, el monto estimado ronda los $240.554.

De todos modos, esas cifras son orientativas. El valor puede cambiar según la cantidad de horas semanales, la antigüedad, la zona, los adicionales que correspondan y cualquier mejora salarial particular acordada entre las partes. Por eso, dos trabajadoras dentro de la misma categoría pueden cobrar un aguinaldo diferente si sus condiciones laborales no son iguales.

El punto central es que el aguinaldo de junio alcanza al personal de casas particulares registrado, sin importar si cobra por mes o por hora. La diferencia estará en la base de cálculo: en las trabajadoras mensualizadas se toma el mejor sueldo mensual del semestre, mientras que en quienes trabajan por hora se suma lo cobrado cada mes y se elige el período de mayor ingreso para hacer la liquidación.