Aguinaldo 2026: cómo saber si te corresponde y cuánto vas a cobrar en junio

Con la llegada de junio , miles de trabajadores y jubilados en Argentina comenzarán a cobrar el aguinaldo 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso extra clave en el año y su monto depende del sueldo más alto percibido durante el semestre.

El aguinaldo se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Este beneficio alcanza a trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos, personal de empresas estatales y jubilados o pensionados del sistema previsional.

El 30 de junio vence el plazo para liquidar el aguinaldo y el 4 de julio vence el pago que tienen los empleadores para el mismo.

El 30 de junio vence el plazo para liquidar el aguinaldo y el 4 de julio vence el pago que tienen los empleadores para el mismo. Foto: Shutterstock

En cambio, quedan excluidos quienes trabajan de manera informal, los monotributistas y las personas sin aportes registrados.

El medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo mensual más alto cobrado entre enero y junio de 2026.

La cuenta se realiza de la siguiente manera:

Mejor sueldo del semestre ÷ 2

Por ejemplo, si el salario más alto del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

Cómo se calcula si no trabajaste todo el semestre

Quienes no hayan trabajado los seis meses completos cobrarán un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

La fórmula utilizada es:

Salario ÷ 12 x meses trabajados

Por ejemplo:

Mejor sueldo: $100.000

Meses trabajados: 3

La cuenta sería:

100.000 ÷ 12 x 3 = 25.000

En ese caso, el trabajador cobraría $25.000 de aguinaldo.

Cuándo se paga el aguinaldo en junio de 2026

La primera cuota del SAC tiene como fecha límite de pago el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la ley permite un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores.

Por ese motivo, algunas empresas podrían depositar el aguinaldo hasta los primeros días de julio.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados

Los jubilados y pensionados cobran el aguinaldo junto con su habitual haber mensual a través de Anses.

Las fechas de pago dependen del monto de la prestación y de la terminación del DNI. El calendario oficial suele publicarse al inicio de cada mes.