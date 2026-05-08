Quedó filmado en un asalto a mano armada, lo reconocieron por un tatuaje y ahora cayó con autopartes robadas

Un exconvicto sindicado como autor de un asalto a mano armada perpetrado días atrás en un comercio de Lavalle , fue capturado la noche del jueves durante un operativo policial en Las Heras . El sospechoso, identificado como Omar Roberto Andrada Estrella (38), cayó a bordo de un auto repleto de autopartes robadas y quedó complicado con la Justicia.

La información policial sostiene que eran cerca de las 23 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba tareas de prevención por el distrito de El Resguardo y observaron a un Chevrolet Zafira gris saliendo a toda velocidad del asentamiento Todos Unidos .

Ante esa llamativa situación, decidieron darles alcance para identificarlos y, luego de una breve persecución, les terminaron frenando el paso la intersección de calle Olascoaga y Colombia 1 . Acto seguido, hicieron descender a los dos sujetos que iban a bordo y al requisarlos notaron que llevaban en el interior del vehículo una importante cantidad de autopartes y también un motor.

A partir de ese hallazgo, por disposición de un ayudante fiscal de turno en la Oficina Fiscal Las Heras N°1 , los dos individuos fueron demorados y llevados hasta la Comisaría 16° por averiguación de antecedentes. Asimismo, se trasladó el auto en el que se movilizaban para analizar las autopartes y determinar su origen.

El Chevrolet Zafira en el que se movilizaban los sospechosos y las autopartes secuestradas.

Para eso, se estableció comunicación con personal de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, para verificar el número de serie del motor que llevaban los sospechosos y descubrieron que pertenecía a un vehículo que presentaba pedido de secuestro y había sido denunciado como robado el viernes 1 de este mes.

Con esa información, las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) decidieron que el hombre que iba al mando del Chevrolet Zafira, identificado como Mauro Renzo Claudio Medina Peinado (33), quedara alojado en la Subcomisaría Iriarte por presunto encubrimiento y que todas las autopartes halladas fueran secuestradas.

Por su parte, al profundizar sobre la situación de su acompañante (Andrada Estrella) supieron que estaba en la mira de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID), como posible autor de un asalto armado ocurrido esta semana en un negocio de la localidad lavallina de Jocolí Viejo, ya que había sido individualizado a través de las imágenes captadas por una cámara de seguridad del local, las cuales fueron publicadas por MDZ.

Asalto a mano armada en Lavalle

En ese hecho de inseguridad, ocurrido alrededor de las 15.30 de este martes, cuatro sujetos arribaron a bordo de un Peugeot 401 hasta la despensa Don Manuel, que funciona en las cercanías del cruce de Ruta 34 y calle El Pantano.

Seguidamente, dos de los ocupantes descendieron del vehículo y entraron al negocio, haciéndose pasar en primera instancia por clientes. No obstante, al cabo de unos instantes, extrajeron armas de fuego y apuntaron a un cliente, un preventista y el propietario del comercio.

Así, mediante amenazas, consiguieron robar el celular del dueño, 100.000 pesos de la recaudación, varios paquetes de cigarrillos y cervezas. En tanto, mientras se daban a la fuga, se llevaron una moto Corven Triax 150cc, propiedad del preventista.

El video clave para la investigación

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Tras el episodio de inseguridad, trabajó en la escena personal de la UID Lavalle y la Policía Científica. En medio del procedimiento, el propietario de la despensa entregó la filmación del sistema de videovigilancia del local, ya que había registrado con claridad el robo armado y, por ende, a los asaltantes.

El material fílmico fue puesto a disposición del Departamento de Tecnología Aplicada y, a través del análisis de las imágenes, los detectives establecieron que, posiblemente, uno de los autores era Andrada Estrella —quien cuenta con antecedentes y pasado carcelario— por sus rasgos, características físicas y principalmente por el tatuaje que tiene en el cuello.

Más allá de que el sujeto estaba identificado y era buscado, terminó cayendo inesperadamente durante el operativo realizado por efectivos de la UEP Las Heras durante la noche de este jueves.