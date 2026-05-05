Motochorros balearon a un joven que se resistió a un asalto a mano armada en Las Heras

Un joven de 24 años denunció que fue baleado por motochorros al resistirse a un asalto el último fin de semana en Las Heras . La víctima, que fue asistida en el Hospital Carrillo , afirmó que los malvivientes trataron de robarle su motocicleta, pero que terminaron huyendo con las manos vacías luego de dispararle.

El episodio se registró minutos antes de las 21 del domingo a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 en el que alertaron sobre un intento de robo a un motociclista en calle Rawson , en el distritro lasherino de El Resguardo .

Mientras policías de la jurisdicción se desplazaban hasta ese sector, tomaron conocimiento que la víctima había sido herida de bala y que fue trasladada en vehículo particular hasta el citado centro asistencial de calle Martín Fierro .

Frente a eso, otra movilidad se dirigió hasta el nosocomio, donde entrevistaron a los hermanos del baleado, quienes relataron que su familiar salía de un lote que posee en calle Rawson , a pocos metros de San Martín, y que dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron frente a ellos.

Acto seguido, los sospechosos dieron la vuelta y abordaron inesperadamente al joven, con el claro objetivo de robarle la moto en la que se movilizaba. Los testigos agregaron que el individuo que iba como acompañante descendió del rodado y extrajo un revólver de entre sus prendas.

De esa manera, le apuntó a la víctima, quien ofreció resistencia al robo. En ese instante, el sujeto disparó y el proyectil le impactó al muchacho en el pecho. Tras dejarlo malherido, los asaltantes escaparon a toda velocidad, sin lograr su cometido.

El estado de la víctima y los trabajos en la escena

Teniendo en cuenta el relato de los testigos, se desplazó hasta la escena a personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID), para realizar una serie de averiguaciones tendientes a avanzar con la resolución del caso.

Por su parte, a la víctima del hecho le diagnosticaron herida de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax y, pese a que el proyectil le quedó alojado en el cuerpo, se encontraba fuera de peligro. Aunque, le iban a practicar estudios para analizar la gravedad del cuadro y así avanzar con la extracción del plomo.