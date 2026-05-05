Quién es el sujeto capturado mediante el nuevo sistema de reconocimiento facial y por qué delito era buscado

El hombre tenía dos pedidos de captura por causas de Violencia de Género. Era buscado desde fines de 2025 y cayó gracias al sistema de reconocimiento facial.

Rafael Villegas González, el primer sujeto capturado a través del sistema de reconocimiento facial de las cámaras del CEO.

Un hombre con dos pedidos de captura vigentes fue detenido en Las Heras el mediodía de este martes, luego de ser identificado por cámaras de seguridad públicas provistas con el nuevo sistema de reconocimiento facial. La alerta permitió identificar al sujeto y activar un seguimiento en tiempo real que derivo en su detención.

De acuerdo con fuentes policiales, se trata de Rafael Ángel Villegas González, de 35 años, sobre quien pesaban medidas judiciales por dos causas de Violencia de Género: dos pedidos de captura solicitados en noviembre y diciembre de 2025, respectivamente.

Villegas González, quien afirmo que trabaja como changarín, era intensamente buscado por la Justicia debido a las denuncias en su contra. Las medidas habían sido emitidas por la fiscal de Violencia de Género Gabriela Cháves, en el marco de ambos expedientes, en los que se mantuvo prófugo a lo largo de varios meses.

La detención La captura se concretó cerca de las 11 en inmediaciones de calle Burgos y avenida San Martín, tras una alerta generada por una cámara de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que lo detectó y permitió su seguimiento en tiempo real. Con esa información, efectivos policiales se desplazaron rápidamente y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar.