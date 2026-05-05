Video: así fue la primera detención por reconocimiento facial en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este martes que la Policía de Mendoza realizó su primera detención gracias a la utilización del sistema de reconocimiento facial, que están incluidas en una porción de cámaras de seguridad que tiene instaladas la provincia.

El mandatario publicó el video en las redes sociales y recordó el anuncio que se realizó en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo pasado.

"Lo anunciamos el viernes en la Legislatura y ya está dando resultados: Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial", señaló.

Cornejo agregó que las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO 911) del Ministerio de Seguridad, "detectaron a un individuo con dos pedidos de captura y un paradero vigente".

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Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad, detectaron a un individuo con dos pedidos de… pic.twitter.com/0nHnzrjxfV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 5, 2026

"En segundos, el sistema activó el operativo, la Policía actuó y fue detenido. Esto no es futuro, es presente. Es tecnología aplicada con inteligencia para cuidar a los mendocinos. Es inversión que se transforma en resultados concretos en la lucha contra el delito", planteó.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, agregó que en el procedimiento "se realizó el seguimiento en tiempo real desde el CEO, la Policía de Mendoza corroboró la identidad y la situación a través del sistema Tetra y se concretó la detención".

Y finalizó: "En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad".