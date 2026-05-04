Intento de robo en Luján de Cuyo: dos hombres fueron detenidos tras una alerta del sistema de cámaras

El hecho ocurrió durante la madrugada en el CIC de Luján de Cuyo. La Policía llegó al lugar tras una advertencia del monitoreo y encontró daños en el predio.

Un intento de robo se registró la madrugada de este lunes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Agrelo, en Luján de Cuyo. Los autores fueron detectados por el sistema de monitoreo de cámaras, que informó sobre la presencia de malvivientes que habrían ingresado al predio. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

El procedimiento tuvo inicio alrededor de las 3, cuando los efectivos fueron alertados tras un aviso del sistema de videovigilancia. Tras arribar al lugar, los efectivos constataron los daños materiales y realizaron un breve rastrillaje en las inmediaciones.

La detención de los sospechosos en Luján de Cuyo De esa manera, lograron dar con los individuos y aprehenderlos a pocos metros de la escena. Ambos sospechosos son mayores de edad y fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron alojado por disposición de la Oficina Fiscal Luján de Cuyo.