Collca, el nuevo Puerto Madero de Luján de Cuyo que promete ser una ciudad empresarial

Una nueva propuesta para las industrias y las empresas llegó a Mendoza: Collca . El nuevo polo industrial, logístico y empresarial está ubicado en Luján de Cuyo sobre el Acceso Sur y promete ser el Puerto Madero industrial en el que se conjuguen oficinas, edificios, galpones, depósitos y naves industriales.

Collca está ubicado en el Acceso Sur entre Azcuénaga y Anchorena a dos kilómetros del río Mendoza, sobre el eje del corredor bioceánico. Cuenta con 131 lotes de 1.000 metros cuadrados y tiene cuatro hectáreas destinadas a grandes emprendimientos. Además, se pueden construir edificios de hasta seis pisos.

“Collca es una ciudad empresaria. En el mundo moderno hay que hacer negocios entre distintas actividades y Collca está pensado para eso. Se van a instalar empresas, logísticas, servicios, industrias que van a estar en una misma comunidad interactuando y generando negocios para Argentina y para el mundo”, explicó a MDZ el presidente de Corporación del Sur, Dalmiro Barbeito.

“Nosotros vemos que Argentina cambió, la economía argentina se ha abierto y Mendoza tiene un lugar muy particular en el corredor bioceánico. Collca va a ser una conjunción entre lo que se ve en Chacras Park con un parque industrial”, agregó.

Además, Collca está pensado para los empresarios y las pymes mendocinas. La idea es que adquieran su propio terreno y puedan hacer su proyecto escalable en PH conjugando oficinas y base operativa en el mismo lote.

Evento Sheraton Líneas de Crédito del BICE (6) El lanzamiento de Collca fue en el salón Fader del hotel Sheraton. Julieta Caballero-MDZ

Mucho más que un parque industrial

A diferencia de un parque industrial común o un polo TIC, Collca permite construir galpones y oficinas. “Creemos que los proyectos pueden escalar hacia arriba. Nosotros vemos que pueden entrar muchos más rubros y muchos más servicios. Esperamos que no solo se generen cosas, sino que se vincule al comercio electrónico y al comercio mundial”, resaltó Barbeito.

En este esquema, el salón de usos múltiples -que también cumplirá un rol como edificio municipal- tendrá un papel importante porque será el centro de reuniones y nuevos negocios.

1 collca Collca busca conjugar oficinas, galpones e industrias. Gentileza

Inversión y lanzamiento

El fideicomiso Collca está integrado por C. Tahan -los dueños del terreno-, Corporación del Sur y FOI SA -las empresas desarrolladoras- y URI SA, que armó la idea y juntó a todos los actores.

Actualmente, el proyecto está en obra. “Las máquinas están trabajando, estamos terminando el portal de ingreso y la primera etapa está calculada en 14 meses”, señaló Barbeito durante el lanzamiento en el salón Fader del hotel Sheraton.

Evento Sheraton Líneas de Crédito del BICE (1) Esteban Allasino. Julieta Caballero-MDZ

En la presentación también estuvo el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, que celebró la iniciativa privada y se comprometió a colaborar desde el municipio para que las empresas puedan desarrollarse en el lugar.

“Esperamos que esta zona sea la nueva Rodriguez Peña de Mendoza por su lugar estratégico en el corredor bioceánico”, dijo el jefe comunal que además presentó una serie de gráficos y estadísticas para mostrar la importancia de Luján de Cuyo en el mundo del comercio y la industria.

Además, incentivó a los posibles inversores con algunos beneficios como: derecho de construcción cero y tasa única de industria.

Sheraton Líneas de Crédito del BICE Julieta Caballero-MDZ

Opciones de financiación

En cuanto al acceso al crédito para invertir en Collca, el Banco BICE presentó sus líneas disponibles. “Lo más atractivo que tiene esta línea apuntada al sector logístico es que la tasa está bonificada por el Fondo de la Transformación. La bonificación llega hasta $350.000.000”, explicaron.

“El Fondo quiere apoyar al sector logístico, entonces bonifica 10 puntos de la tasa de interés que cobra el banco. Hoy tenemos una tasa fija del 30 por ciento y una tasa variable un poquito por debajo, cerca del 26 ó 27 por ciento”, agregaron.

Jorge Quintana Gerente Regional del banco BICE (1) Jorge Quintana, gerente regional del Banco BICE. Julieta Caballero-MDZ

Durante la presentación hicieron foco en el leasing inmobiliario que está dirigido a la adquisición de plantas radicadas en parques industriales, galpones, edificios y otros inmuebles con fines productivos. El plazo es de 10 años, la financiación es de hasta el 90 por ciento del bien y está destinado a pymes y grandes empresas. El requisito principal es que el inmueble esté construido y que cuente con una escritura apta para un crédito bancario.