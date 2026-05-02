Día Mundial contra el Acoso Escolar: una responsabilidad compartida y desde el amor

Cada 2 de mayo, el Día Mundial contra el Acoso Escolar nos invita a reflexionar sobre una problemática que afecta profundamente a niños y adolescentes de Argentina y el mundo. El bullying a causa de la mirada sobre los cuerpos es una de las formas más invisibilizadas de violencia escolar , y sus raíces se extienden más allá del aula.

Ya en el año 2019, la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en Argentina nos enseñaba un dato alarmante, el 41,1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en Argentina presenta sobrepeso u obesidad . Las políticas integrales en relación al cuidado de la salud, prevención y tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes son claves para contrarrestar esta problemática en crecimiento, no solo por los riesgos a nivel de la salud pública e individual, sino también porque se incrementa el nivel de violencia y acoso en el mundo. Los niños con sobrepeso u obesidad son blanco frecuente de burlas, aislamiento y violencia psicológica. Pero el maltrato escolar tiene otras raíces, y poner el foco solo en erradicar el sobrepeso en niños es hacer responsables a aquellos que están padeciendo el acoso.

Ni las dietas, ni todos los esfuerzos y caminos que se tomen para modificar el cuerpo van a eliminar por completo el acoso que viven los niños en las escuelas, el mismo se combate desmontando los discursos de odio que muchas veces como adultos hemos normalizado. La discriminación por nuestra corporalidad existe, porque hemos aprendido y enseñado, que hay un solo tipo de cuerpo válido y que todo lo que se salga de ese molde merece ser corregido y burlado o rechazado, creando en muchos niños un sentimiento de no pertenencia.

El uso de las redes sociales también juega un papel en la perpetuación de estigmas, amplificando el alcance del bullying y permitiendo que la violencia trascienda el espacio escolar y se infiltre en la vida privada de los niños y adolescentes. La accesibilidad a otras vidas y personas, muchas veces muy alejadas de la realidad, generan también sentimientos de no pertenencia. La ONG Bullying sin fronteras en el 2023 afirmó que Argentina ocupa el quinto lugar entre los países del mundo con mayor cantidad de casos de bullying y ciberbullying. Además, las personas perciben una visión negativa de la obesidad en redes sociales, en donde se bombardea a los niños con mensajes implícitos y explícitos de una única forma de cuerpo aceptable.

Frente a esta realidad todos tenemos un rol clave que asumir. Las escuelas no solo deben ser espacios de enseñanza académica, sino también de formación en valores. Es fundamental que promuevan la inclusión, el respeto por la diversidad corporal y la empatía. En casa, el trabajo es igual de profundo. Como padres y familia hay que hablar del modelo hegemónico de belleza, ese que nos dice cómo debemos vernos para ser aceptados, deseables y respetados. Es hora de revisar si como adultos estamos rompiendo estos mandatos o si los seguimos perpetuando, incluso muchas veces sin darnos cuenta. Porque el aprendizaje tiene un papel muy importante: los niños y adolescentes se van formando a través de la observación y la imitación. La mirada hacia nosotros mismos y hacia los otros, la agresión, el rechazo, la aceptación y el amor, también se aprenden.

Combatir el acoso escolar y la obesidad infantil requiere una mirada empática y colectiva. ¿Cómo construir la empatía si los niños se crían en un entorno donde el cuerpo es motivo de vergüenza o burla? Invitar a la reflexión adulta es también asumir responsabilidades. Nuestras propias actitudes y la educación en valores son clave en la búsqueda de la erradicación del acoso escolar y en la construcción de una infancia más libre y feliz.

Porque al final, tal vez el mensaje es más simple de lo que creemos: la mirada amorosa hacia otros y hacia nosotros mismos es esencial en un mundo que todavía tiene mucho por sanar.

* Dra. Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en nutrición, experta en obesidad y presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición.