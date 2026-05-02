El "Tinder de las figuritas": la app que ayuda a completar el álbum del Mundial 2026
Una app tipo “Tinder” permite intercambiar figuritas del Mundial 2026 entre usuarios cercanos. El paso a paso para utilizarla y ahorrar en sobres.
A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, crece en la Argentina la fiebre por las figuritas. En ese contexto, un estudiante de 23 años creó una app tipo “ Tinder ” que facilita intercambios entre usuarios y ayuda a completar el álbum más rápido y sin gastar en paquetes innecesarios.
Qué es StickerSwap y por qué la comparan con Tinder
La app se llama StickerSwap y ya está disponible para celulares. Su funcionamiento la llevó a ser apodada como el “Tinder de las figuritas”, ya que conecta personas que buscan intercambiar stickers cerca de su ubicación.
La propuesta es simple: encontrar las figuritas que faltan, hacer “match” con otros usuarios y coordinar el intercambio de forma directa.
Cómo funciona la app para intercambiar figuritas
El sistema está pensado como una comunidad entre coleccionistas, con herramientas para agilizar el proceso de completar el álbum.
Para empezar, los usuarios deben:
- Cargar las figuritas que tienen repetidas
- Indicar cuáles les faltan
- Explorar perfiles cercanos con filtros de ubicación
Luego, la dinámica es similar a una app de citas:
- Se puede dar “like” a otros usuarios
- Si ambos coinciden, se genera un “match”
- Se habilita un chat para coordinar el intercambio
Además, la aplicación incluye un foro donde los usuarios comparten información sobre puntos de venta de figuritas en tiempo real.
Quién creó StickerSwap
El desarrollo estuvo a cargo de Valentín Señorans, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Según explicó, el objetivo es resolver uno de los problemas clásicos de cada Mundial: la dificultad para conseguir las figuritas faltantes sin gastar de más.
Álbum del Mundial 2026: precios y datos clave
La nueva edición del álbum oficial, nuevamente a cargo de Panini, llega con cambios importantes y cifras récord.
Estos son los datos principales:
- Precio del álbum: $15.000 (tapa blanda)
- Precio del sobre: $2.000
- Figuritas por sobre: 7 (antes eran 5)
- Total de páginas: 112
- Total de figuritas: 980
Se trata del álbum más grande en la historia de los Mundiales, en línea con la ampliación del torneo a 48 selecciones.
Cuánto cuesta completar el álbum
El costo para llenar el álbum puede ser elevado, especialmente si se compran sobres sin intercambiar.
En el escenario ideal (sin repetidas):
- 980 figuritas equivalen a unos $280.000
- Sumando el álbum, el total asciende a aproximadamente $295.000
Sin embargo, en la práctica el gasto suele ser mayor, lo que explica el auge de herramientas como StickerSwap para reducir costos y completar la colección más rápido.