El "Tinder de las figuritas": la app que ayuda a completar el álbum del Mundial 2026

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026 , crece en la Argentina la fiebre por las figuritas . En ese contexto, un estudiante de 23 años creó una app tipo “ Tinder ” que facilita intercambios entre usuarios y ayuda a completar el álbum más rápido y sin gastar en paquetes innecesarios.

El "tinder" de las figuritas del Mundial evita que gastes casi $300.000 en llenar el álbum.

La app se llama StickerSwap y ya está disponible para celulares. Su funcionamiento la llevó a ser apodada como el “Tinder de las figuritas”, ya que conecta personas que buscan intercambiar stickers cerca de su ubicación.

La propuesta es simple: encontrar las figuritas que faltan, hacer “match” con otros usuarios y coordinar el intercambio de forma directa.

El sistema está pensado como una comunidad entre coleccionistas, con herramientas para agilizar el proceso de completar el álbum.

Para empezar, los usuarios deben:

Cargar las figuritas que tienen repetidas

Indicar cuáles les faltan

Explorar perfiles cercanos con filtros de ubicación

Luego, la dinámica es similar a una app de citas:

Se puede dar “like” a otros usuarios

Si ambos coinciden, se genera un “match”

Se habilita un chat para coordinar el intercambio

Además, la aplicación incluye un foro donde los usuarios comparten información sobre puntos de venta de figuritas en tiempo real.

Quién creó StickerSwap

El desarrollo estuvo a cargo de Valentín Señorans, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Según explicó, el objetivo es resolver uno de los problemas clásicos de cada Mundial: la dificultad para conseguir las figuritas faltantes sin gastar de más.

Álbum del Mundial 2026: precios y datos clave

La nueva edición del álbum oficial, nuevamente a cargo de Panini, llega con cambios importantes y cifras récord.

Estos son los datos principales:

Precio del álbum: $15.000 (tapa blanda)

Precio del sobre: $2.000

Figuritas por sobre: 7 (antes eran 5)

Total de páginas: 112

Total de figuritas: 980

Se trata del álbum más grande en la historia de los Mundiales, en línea con la ampliación del torneo a 48 selecciones.

Cuánto cuesta completar el álbum

El costo para llenar el álbum puede ser elevado, especialmente si se compran sobres sin intercambiar.

En el escenario ideal (sin repetidas):

980 figuritas equivalen a unos $280.000

Sumando el álbum, el total asciende a aproximadamente $295.000

Sin embargo, en la práctica el gasto suele ser mayor, lo que explica el auge de herramientas como StickerSwap para reducir costos y completar la colección más rápido.