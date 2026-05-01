Día de la Celiaquía: ofrecen descuentos del 15% en productos sin TAAC en Godoy Cruz

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, Godoy Cruz llevará adelante una jornada integral de concientización, con una gran diversidad de propuestas y hasta promociones con descuentos. Así, las mismas combinarán formación, promoción comercial y espacios de encuentro. Los detalles y cómo participar.

Cabe destacar que, la iniciativa, impulsada junto a comercios gastronómicos locales, busca visibilizar esta condición y promover prácticas seguras e inclusivas.

El eje principal de la jornada tendrá lugar el 5 de mayo en Espacio Arizu, de 16.30 a 19.30. Aquí, se ofrecerá un ciclo de charlas abiertas y gratuitas destinadas a distintos públicos.

La agenda comenzará a las 16.30 con una capacitación orientada a cocineros y estudiantes de gastronomía. La misma, estará centrada en buenas prácticas para garantizar la inocuidad alimentaria.

Luego, a las 17.30, se desarrollará una charla dirigida a personas con celiaquía y sus familias. En esta oportunidad, estará enfocada en derribar mitos y brindar herramientas para una mejor alimentación en el hogar.

Se estima que en Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco. Día de la Celiaquía.

Finalmente, a las 18.30, se realizará un panel con emprendedores y dueños de comercios especializados, acompañado de una degustación de productos aptos.

Es importante resaltar que, las disertaciones estarán a cargo de profesionales del área de Bromatología municipal. Como así también, participarán técnicos del Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) filial Mendoza.

Promociones en productos sin TACC

En paralelo, comercios adheridos ofrecerán un 15% de descuento en productos sin TACC, abonando en efectivo o por transferencia. La propuesta forma parte de una política local que busca fortalecer el desarrollo gastronómico, en línea con la ordenanza que posiciona a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.

Asimismo, los locales participantes ofrecerán opciones seguras y accesibles para personas celíacas. Entre ellos se encuentran:

Epta Bar (comida sin Tacc): Rio Horcones 874, contacto :261-5615254.

Dulce Copla (libre de Gluten): Tirbucio Benegas 636, contacto: 2616984529.

Kinwa Gluten Free: Av. San Martin Sur 2321, contacto: 2612769720.

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Esta fecha tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre esta enfermedad autoinmune, desencadenada por la ingesta de gluten.