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Llega el Festival del Alfajor: cuándo y dónde será

El festival del Alfajor se desarrollará durante los primeros días de mayo. Los detalles de la celebración y cómo participar.

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El festival del alfajor a nivel nacional

El festival del alfajor a nivel nacional

La ciudad de Berisso será sede de una nueva edición del Festival del Alfajor, un evento que promete convocar a vecinos y visitantes con una propuesta gastronómica y cultural pensada para toda la familia. La iniciativa se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, con entrada libre y gratuita, en el Gimnasio Municipal ubicado en calle 9 y 169.

Durante ambas jornadas, que se extenderán de 12 a 22 horas, el festival reunirá a productores de alfajores junto a emprendedores de miel, mermeladas y chocolate, además de un sector gastronómico variado.

La propuesta busca ofrecer un recorrido completo por sabores regionales, combinando degustación, venta directa y exhibición de productos artesanales.

El evento no solo estará enfocado en la comercialización, sino también en la experiencia del público. Habrá degustaciones, competencias entre fabricantes y una masterclass abierta sobre elaboración y conservación del alfajor, pensada tanto para aficionados como para emprendedores del rubro.

Irresistibles alfajores de chocolate blanco rellenos con dulce de leche
Festival del alfajor.

Festival del alfajor.

El festival del Alfajor en Buenos Aires

Organizado con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso y en el marco del Campeonato Argentino del Alfajor, el festival apunta a fortalecer la producción local y generar nuevas oportunidades para los emprendedores.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro entre productores y consumidores, impulsando el desarrollo de la economía regional.

Con actividades para todas las edades y una fuerte impronta gastronómica, el Festival del Alfajor se perfila como uno de los eventos destacados del calendario de mayo, ofreciendo una alternativa ideal para disfrutar en familia y descubrir uno de los clásicos más representativos de la repostería argentina.

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