Llega el Festival del Alfajor: cuándo y dónde será

La ciudad de Berisso será sede de una nueva edición del Festival del Alfajor , un evento que promete convocar a vecinos y visitantes con una propuesta gastronómica y cultural pensada para toda la familia. La iniciativa se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, con entrada libre y gratuita, en el Gimnasio Municipal ubicado en calle 9 y 169.

Durante ambas jornadas, que se extenderán de 12 a 22 horas, el festival reunirá a productores de alfajores junto a emprendedores de miel, mermeladas y chocolate, además de un sector gastronómico variado.

La propuesta busca ofrecer un recorrido completo por sabores regionales , combinando degustación, venta directa y exhibición de productos artesanales.

El evento no solo estará enfocado en la comercialización, sino también en la experiencia del público. Habrá degustaciones, competencias entre fabricantes y una masterclass abierta sobre elaboración y conservación del alfajor, pensada tanto para aficionados como para emprendedores del rubro.

El festival del Alfajor en Buenos Aires

Organizado con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso y en el marco del Campeonato Argentino del Alfajor, el festival apunta a fortalecer la producción local y generar nuevas oportunidades para los emprendedores.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro entre productores y consumidores, impulsando el desarrollo de la economía regional.

Con actividades para todas las edades y una fuerte impronta gastronómica, el Festival del Alfajor se perfila como uno de los eventos destacados del calendario de mayo, ofreciendo una alternativa ideal para disfrutar en familia y descubrir uno de los clásicos más representativos de la repostería argentina.