Violento ataque molotov en un colegio católico: tiraron dos bombas de fuego en plena madrugada y todo quedó registrado

El ataque ocurrió en el colegio San Pío X, en Villa Ballester. Una moto con dos ocupantes se detuvo frente al edificio y la acompañante lanzó las bombas molotov en dos ventanas.

El colegio San Pío X amaneció el jueves con marcas de fuego en su fachada. Cerca de las 2 de la madrugada, una moto con dos ocupantes se detuvo frente al establecimiento ubicado en la calle Sarandí al 5000, en Villa Ballester, y la persona que viajaba de acompañante lanzó dos bombas molotov contra las ventanas del edificio.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Las imágenes, difundidas en las últimas horas, muestran el momento exacto en que los artefactos impactan y una enorme llamarada envuelve la fachada de la institución. Segundos después, los responsables escaparon en la misma moto sin que nadie pudiera interceptarlos.

Video: el violento ataque molotov a un colegio religioso en Villa Ballester Ataque Molotov En Una Escuela

Pese a la violencia del episodio, el colegio no sufrió daños estructurales de consideración. Al día siguiente, el personal de limpieza acondicionó las instalaciones y, aunque quedaron algunos rastros del ataque especialmente en la puerta de ingreso, los estudiantes cursaron con normalidad.

La preocupación de los vecinos de Villa Ballester Una vecina relató en diálogo con TN: "Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos ni quién es, ni por qué lo hizo, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así".