Amenazas escolares: el colegio Carlos Pellegrini y otras instituciones bajo un fuerte operativo de seguridad

La preocupación por la seguridad escolar golpeó al colegio Carlos Pellegrini , ubicado en el barrio de Recoleta, donde se aplicó un importante despliegue policial tras el hallazgo de grafitis que prometían una matanza en sus aulas. El hecho no es aislado: se suma a una seguidilla de amenazas similares en escuelas de distintas partes de la Argentina.

Las autoridades de esta escuela, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, denunciaron la aparición de un escrito que advertía sobre un ataque inminente: "Los vamos a matar", dictó parte del mismo.

Lo que comenzó el 30 de marzo en la localidad santafesina de San Cristóbal se ha transformado en una ola nacional de amenazas de masacres que las políticas de seguridad y educación aún no logran contener.

Paralelamente al caso en Recoleta, en el barrio porteño de Liniers, la situación fue aún más drástica. En el baño del Instituto Vélez Sarsfield apareció una inscripción que vinculaba la amenaza con un reclamo por acoso escolar: "Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue" .

En Neuquén, la EPET N°1 de Cutral Co, un mensaje en los azulejos del baño de varones sentenciaba: “Jueves 16/04, tiroteo. Los voy a matar a todos”. La viralización de la foto entre padres y alumnos obligó a la intervención del comisario local y al refuerzo de la seguridad institucional.

El mismo modus operandi en Avellaneda. Casi en simultáneo, una escuela técnica bonaerense vivió una situación idéntica. Un alumno halló al mediodía la inscripción “Van a morir todos. Tiroteo” con la fecha del día. La escuela activó protocolos de seguridad que incluyeron el control visual de mochilas al ingreso, una medida límite para garantizar la continuidad de las clases.

El trasfondo: qué es la True Crime Community (TCC)

Las autoridades han comenzado a poner el foco en un fenómeno digital que explicaría esta "epidemia" de amenazas. Un informe de la STIA identificó a la True Crime Community (TCC) como el motor ideológico detrás de estos actos.

Se trata de una comunidad transnacional y descentralizada en internet donde los miembros: