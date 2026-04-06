Alarma en Santa Fe: detienen a un menor con armas tras amenazas virales de masacre escolar

La comunidad educativa de la provincia de Santa Fe vive horas de extrema tensión. Tras la denuncia de la directora de un establecimiento escolar, las autoridades lograron la detención de un adolescente de 16 años en la localidad de Sunchales , vinculado a la viralización de mensajes que amenazaban con nuevos ataques armados en colegios de la región.

El operativo, que incluyó allanamientos y el secuestro de material bélico, se activó tras la difusión de mensajes de WhatsApp que hablaban de un supuesto "Plan B" para continuar la tragedia ocurrida recientemente en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal , donde un alumno mató al adolescente Ian Cabrera.

El pánico se extendió rápidamente entre grupos de padres y alumnos de Rafaela y Sunchales . El mensaje denunciado por la docente de la Escuela “Malvinas Argentinas” era explícito: “La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y biotécnicas de Rafaela, así que prepárense”.

“Se rumorea de un nuevo tiroteo. Como el Plan A falló, van a usar un Plan B que sería matar en grupos”, expresaba otra amenaza.

La advertencia no era solo textual; circulaba acompañada por fotos de armas de fabricación casera . Como consecuencia, el ausentismo en las escuelas de la zona se disparó en los últimos días, con familias que optaron por retirar a sus hijos por seguridad.

El allanamiento: un revólver cargado y dispositivos secuestrados

La investigación, liderada por la fiscal Lorena Korakis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), condujo a un domicilio ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, en Sunchales. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad obtuvieron resultados alarmantes. Se identificó a un menor de 16 años como el presunto responsable de las publicaciones.

En el allanamiento se secuestró un revólver cargado que pertenecía al abuelo del joven y se incautaron dispositivos informáticos que serán peritados para determinar si existen otros involucrados.

El joven fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, mientras la justicia intenta establecer el alcance real de la red de amenazas.

El fantasma del "Plan B" en San Cristóbal

La psicosis social en el norte santafesino se alimenta de audios y mensajes anónimos que sugieren que el ataque que terminó con la vida de Ian Cabrera fue solo el inicio.

“Se rumorea de un nuevo tiroteo. Como el Plan A falló, van a usar un Plan B que sería matar en grupos”, rezaba uno de los mensajes virales que alertó a las escuelas Nacional, Agrotécnica y de Comercio.