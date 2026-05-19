Quién es "el corto": el acusado de matar a un joven de 19 años que es buscado por la ley en Santa Fe

En Santa Fe, el hallazgo del cuerpo de Benjamín Scerra , un joven de 19 años que había desaparecido el pasado viernes 8 de mayo en Rosario, generó una gran conmoción. Días después, el Ministerio Público de Acusación local ya tiene a un apuntado por este crimen, se trata de Alexis Hereñu, conocido como “El Corto”. Este sujeto se encuentra prófugo.

Alexis Hereñu es el principal sospechoso en una causa caratulada como homicidio y ya tiene en contra un pedido de captura. Según la información difundida por la Fiscalía de San Lorenzo, a cargo del fiscal Aquiles Balbis, el joven tiene un tatuaje en uno de sus hombros y se sospecha que podría haber cambiado su apariencia física para evitar ser reconocido por las autoridades o la población.

Por el momento, la investigación indica que Hereñu vivía en un rancho ubicado en una zona de monte lindera a la empresa Celulosa. . Cuando la policía acudió a buscarlo a ese domicilio, el sospechoso ya se había escapado.

Además, existen versiones que indican que, tras la desaparición de la víctima, el acusado habría intentado vender la ropa y el teléfono celular de Benjamín.

Benjamín Scerra desapareció la noche del viernes 8 de mayo tras salir de su casa con un amigo. Su cuerpo fue hallado el jueves siguiente en una vivienda de la zona de Bajada Espinillo, con más de 20 puñaladas, una de ellas en el cuello, la que habría sido el causal de su muerte.

La autopsia reveló que el cadáver presentaba signos de haber sido arrastrado y, además, habría sido refrigerado antes de ser descartado en el lugar donde se lo encontró semidesnudo y cubierto con una chapa.

En torno a la razón del brutal ataque, la principal hipótesis sostiene que el crimen ocurrió durante una reunión que derivó en una discusión en la que participaron Hereñu y su hermano.

Estado de la causa y el pedido a la ciudadanía

Hasta el momento, la causa cuenta con un detenido que será imputado como presunto partícipe del homicidio, mientras se continúa el rastro de "El Corto".

Debido a la gravedad del hecho, que incluso provocó incidentes y quema de vehículos en Capitán Bermúdez tras el hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público de la Acusación solicita a la comunidad que cualquier información sobre el paradero de Alexis Hereñu sea comunicada a la línea de emergencia 911 o directamente en la sede judicial de San Lorenzo.