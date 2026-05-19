Las Heras: detuvieron a dos menores y secuestraron una pistola de aire comprimido

El procedimiento se realizó en Las Heras tras un alerta por personas con actitud sospechosas. Los adolescentes tenían entre 16 y 17 años.

El hecho ocurrió en las Heras y fueron detenidos dos menores y se secuestró una pistola de aire comprimido.

Dos menores de edad fueron detenidos la noche del lunes en Las Heras, luego de que efectivos policiales los interceptaran y secuestraran una pistola de aire comprimido durante un procedimiento preventivo realizado en la vía pública.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 23 en la intersección de calle Beruti y Sarmiento, en Las Heras, donde personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) acudió tras un desplazamiento del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que alertaba sobre dos sujetos en actitud sospechosa.

Dos menores detenidos Al arribar al lugar, los efectivos realizaron la identificación y requisa de los adolescentes, de 16 y 17 años, y detectaron en las inmediaciones una pistola de aire comprimido con cargador y balines.