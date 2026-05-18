Motochorros armados sorprendieron a un joven y le robaron la moto en Las Heras

La víctima realizaba compras cuando fue sorprendida por dos motochorros que la amenazaron con un arma y escaparon con el rodado.

El hombre fue asaltado por motochorros armados que lo despojaron de su vehículo. Imagen ilustrativa

Un joven de 21 años fue víctima de un violento robo la noche del domingo en Las Heras, luego de que dos motochorros armados lo interceptaran mientras realizaba compras y le sustrajeran su motocicleta. Tras el robo del rodado, los individuos escaparon del lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Maza y Doctor Moreno, donde personal policial intervino tras un llamado a la línea emergencia 911 que alertaba sobre la sustracción de una moto.

Le robaron y se dieron a la fuga Según denunció la víctima, los delincuentes se desplazaban en otra motocicleta y, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron una moto Bajaj Rouser 135 cc antes de escapar rápidamente del lugar.

Tras la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para intentar localizar a los autores del asalto y recuperar el rodado sustraído.