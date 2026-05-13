Motochorros armados interceptaron a una mujer y le robaron la moto en Maipú

La víctima fue interceptada por dos motochorros armados que la obligaron a detenerse para robarle la motocicleta y sus pertenencias.

La victima circulaba en moto cuando fue interceptada por dos motochorros, que le robaron el vehículo y sus pertencias.

Una mujer fue víctima de un violento asalto la noche del martes en Maipú, luego de ser interceptada por dos motochorros armados mientras circulaba en su motocicleta por Ruta Provincial 60. Los delincuentes la hicieron caer al asfalto y escaparon con el rodado y una mochila con pertenencias personales.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21 a unos 200 metros de calle Belgrano, en Maipú, cuando la víctima se desplazaba en sentido oeste en una motocicleta Keller KN 110-8 y fue sorprendida por dos sujetos que circulaban en otra moto.

Le robaron la motocicleta y escaparon

En medio de la maniobra, los asaltantes exhibieron un arma de fuego y obligaron a la conductora a frenar bruscamente, provocando que perdiera el equilibrio y terminara cayendo sobre e asfalto.

Tras reducir a la víctima, los delincuentes se apoderaron de la motocicleta y también de una mochila que contenía las pertenencias de la víctima. Tras del robo, ambos escaparon rápidamente de la zona.